La marque WANT Les Essentiels acquise par Quartz Co.

La marque montréalaise de produits haut de gamme WANT Les Essentiels, basée dans la métropole québécoise depuis 14 ans, change de main.

Les frères Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert l’ont acquise en vue d’assurer la croissance de leur propre marque, Quartz Co., qui propose des manteaux d’hiver conçus et fabriqués au Québec, et vendus dans 15 pays.

Depuis l’acquisition de Quartz Co. par les trois frères en 2015, les ventes ont triplé et la croissance est de 40 % par année.

WANT, pour sa part, conçoit des sacs, des chaussures et divers accessoires qu’elle vend à travers le monde.

«WANT Les Essentiels est une marque que nous observons depuis plusieurs années et pour laquelle nous avons beaucoup de respect. Elle se démarque par son catalogue de produits phares exceptionnels mondialement reconnus, issus d’un univers créatif riche qui intègre la qualité, la conception responsable et la fonctionnalité», a dit Jean-Philippe Robert, président de Quartz Co., par communiqué.

Selon lui, l’achat de WANT Les Essentiels «permet de consolider notre position dans le marché des vêtements et des accessoires haut de gamme».

«Je suis convaincu que la marque WANT Les Essentiels poursuivra son essor grâce au leadership de Jean-Philippe, de François-Xavier et de Guillaume Robert. Leur solide expertise au sein de l’industrie de la mode et des produits de luxe leur permettra de propulser la croissance de cette marque iconique montréalaise reconnue partout dans le monde», a indiqué Mark Wiltzer, associé principal, Mark Edwards Group et cofondateur de WANT Les Essentiels.

Quartz Co. compte deux usines, l’une à Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, et l’autre dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. Elle dispose aussi d’une boutique dans le Mile-End et d’un atelier de conception.