Tous les matchs de l’Euro à TVA Sports

La chaîne TVA Sports a dévoilé mardi plusieurs détails relatifs à sa couverture de l’Euro 2020, présenté cette année après avoir été repoussé en raison de la pandémie, dont elle présentera la totalité des matchs du 11 juin au 11 juillet.

Diffuseur francophone officiel de la compétition, le réseau proposera les rencontres mettant en vedette les 24 meilleures équipes nationales de soccer masculin d’Europe. Le coup d'envoi se fera d’ailleurs le vendredi 11 juin dès 14 h 30 avec le match d'ouverture opposant la Turquie à l'Italie.

Les amateurs de «foot» pourront suivre les prouesses des meilleurs joueurs au monde, notamment : le quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo et le Portugal, Kylian Mbappé et les Bleus français, Eden Hazard et la Belgique ou encore Harry Kane et l’Angleterre.

Les partisans du CF Montréal pourront aussi suivre le parcours du milieu de terrain Lassi Lappalainen, qui a été sélectionné par l’équipe nationale de la Finlande. Ils pourront également surveiller Thierry Henry, ancien entraîneur de l’Impact de Montréal, qui fera son retour dans le personnel de l’équipe des Diables Rouges (Belgique).

Une équipe solide

Tout au long de l’Euro, TVA Sports pourra compter sur une équipe des plus complètes. Andy Mailly-Pressoir, chef d’antenne du tournoi, assurera l’animation des avant-matchs, des mi-temps et des émissions de faits saillants. Frédéric Lord à la description, accompagné de Vincent Destouches et Patrice Bernier, ancien capitaine de l’Impact ayant aussi évolué au Danemark, en Norvège et en Allemagne, assureront l’analyse et la couverture des 51 matchs du tournoi.

Aussi, plusieurs experts se joindront à la couverture pour partager leur expérience et leur analyse: Laurent Ciman, entraîneur adjoint du CF Montréal et ancien représentant de la Belgique, Philippe Eullaffroy, ex-directeur de l’Académie de l’Impact et ancien porte-couleurs du Troyes AC en France, et Rocco Placentino, ancien joueur de l’Impact ayant aussi joué en Italie.

D’autres chroniqueurs s’ajouteront afin d’offrir une couverture des plus complètes et allant au-delà du soccer. Patrick Marsolais, très grand amateur de foot, offrira des mises en contexte socioculturelles et historiques sur les différents pays en plus de partager des faits marquants des éditions antérieures de l’Euro.

Frédérique Guay, animatrice des matchs du CF Montréal, se joindra aussi à l’équipe comme collaboratrice régulière afin d’apporter sa touche et son expertise. Finalement, Justine St-Martin complètera l’équipe en présentant des chroniques «TOP 5» liées à l’Euro.

Après chaque jour de compétition, TVA Sports diffusera en fin d’après-midi et en soirée une émission de 30 minutes présentant les meilleurs moments des matchs disputés dans la journée.

L’abribus TVA Sports

Afin de donner la parole aux partisans, l’équipe de TVA Sports a mis en place un abribus interactif aux couleurs de l’Euro, situé à l’entrée du Jardin botanique au coin des rues Sherbrooke et Pie-IX. À compter du 10 juin, les partisans sont invités à s’y prononcer en votant pour leur équipe favorite.

Dans l’abribus, les amateurs pourront sélectionner leur nation avec leurs pieds en utilisant les ballons de sélection prévus à cet effet, tout en respectant les mesures sanitaires. Une fois l’équipe sélectionnée, l’hymne national du pays choisi se fera entendre et le plafond s’illuminera aux couleurs du drapeau. Après chaque sélection, l’abribus reprendra les couleurs de l’équipe ayant reçu le plus de votes, et ce, jusqu’au prochain vote dans l’abribus.

Pour les amateurs à l’extérieur de Montréal, il sera aussi possible de voter au eurotvasports.ca. Les amateurs sont invités à partager leurs photos sur les réseaux sociaux et à participer à la discussion en utilisant le #EuroTVASports.