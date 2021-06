Troisième journée de grève dans les cégeps à Québec

• À lire aussi: Grève dans les cégeps: du stress supplémentaire pour les étudiants

Cette troisième journée de grève aura lieu le 3 juin dans les cégeps Limoilou et St-Lawrence et le 4 juin pour le cégep Garneau.

«Le corps enseignant réclame des ressources adéquates pour permettre au réseau collégial de remplir sa mission de diplomation et ainsi continuer à contribuer à la vitalité socio-économique du Québec», a déclaré mercredi, dans un communiqué, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente quelque 15 000 professeurs.

Le président du syndicat des professeures et professeurs du cégep Limoilou (CSN), Robin Cormier, a estimé avoir «consacré beaucoup de temps et d’énergie à la négociation» et avoir «considérablement réduit le spectre de nos demandes».

«Là, il faut que ça débloque, il faut que le gouvernement fasse preuve d’ouverture et entende nos propositions», a déclaré M. Cormier.

Le syndicat réclame notamment une amélioration des conditions de travail des professeurs qui offre des cours en formation continue.

Les enseignants de la FNEEQ-CSN exigent aussi des ressources supplémentaires afin de mieux encadrer les élèves avec des handicaps et ceux qui ont eu une faible moyenne au secondaire.

Rappelons que les enseignants des cégeps avaient déjà débrayé pendant deux jours à la mi-mai, afin de mettre de la pression sur le gouvernement.