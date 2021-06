Voici à quel moment vous pourrez devancer votre 2e dose

Préparez-vous à prendre un nouveau rendez-vous. À compter de lundi prochain, les Québécois pourront devancer le moment où ils recevront leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

Le Québec a atteint jeudi son objectif de vacciner 75% de sa population adulte, trois semaines avant la date-butoir de la Fête nationale décrétée par le premier ministre François Legault.

«J'aurais pu rentrer avec quelques ballons parce qu'on est très heureux», a lancé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse.

Et comme les livraisons de vaccins continuent d’entrer à bon rythme, le gouvernement Legault devancera son calendrier pour injecter la deuxième dose. «Pour qu'on soit capables de bien déconfiner au Québec – on va dire, début de septembre –, on doit être adéquatement vaccinés», souligne le ministre Dubé.

Entre le 7 et le 23 juin, les Québécois pourront modifier leur second rendez-vous sur le site web Clic Santé, par tranches d’âge. «Peu importe le rendez-vous que vous avez eu, pour la deuxième dose, vous avez le droit de le réajuster», a expliqué M. Dubé.

L’objectif pour immuniser la population demeure le 31 août, mais plusieurs personnes devaient jusqu’ici recevoir leur deuxième dose en septembre.

Vacances, plage et vaccin

L’annonce de jeudi signifie également qu’il sera possible de reporter ou devancer un rendez-vous qui tombait durant les vacances.

«Peut-être que vous êtes en Gaspésie la semaine du 1er juillet, mais vous allez avoir l'option d'avoir un rendez-vous dans la semaine du 7, dans la semaine du 14, vous allez avoir beaucoup de flexibilité, vous allez avoir le choix», a expliqué le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré.

Toutefois, la seconde dose devra être administrée au même endroit que la première, pour des raisons de logistique.

Délai de huit semaines

Pour devancer son calendrier, Québec a reçu un avis du Comité sur l’immunisation du Québec, qui fait passer de 16 à 8 semaines le délai minimal recommandé entre les deux injections pour «une réponse immunitaire plus élevée».

Alors que les fabricants privilégiaient une seconde dose après 21 ou 28 jours, le gouvernement Legault avait repoussé l’intervalle à 16 semaines l’hiver dernier, afin d’offrir une première dose à un plus grand nombre de personnes.

Dr Horacio Arruda explique que, depuis, des études ont démontré les bénéfices d’un délai plus long que ce que recommandent les fabricants. «On se rend compte que c'est véritablement autour de ce huit semaines, qui demeure un intervalle où on a des gains importants en termes de protection et d'augmentation de la réponse en dose deux», dit le directeur national de la Santé publique.

Appel aux jeunes

Si 75% de la population générale a désormais reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, la situation est moins rose chez les jeunes. À peine 51% des 18-29 ans se sont rendus à un site de vaccination, à ce jour, et seulement 63% des 30-39 ans.

Sur les 220 000 personnes à vacciner entre 18 et 40, 120 000 se trouvent à Montréal et Laval, note M. Dubé.

«Si on veut que tout le monde puisse être capable d'être proprement vacciné, ce qu'on appelle adéquatement vacciné pour la fin août, les gens doivent se dépêcher, puis je pense particulièrement à ceux du cégep puis de l'université», souligne le ministre de la Santé.

La semaine dernière, sa collègue à l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a déclaré que le retour en classe sans distanciation sociale dépendra de l’atteinte d’une couverture vaccinale de deux doses chez 75% des 16-29 ans.

Comment changer votre rendez-vous

- Consultez Clic Santé à compter de la date correspondant à votre âge

- Dans «Sélectionnez un service», un onglet 2e dose apparaîtra

- Après identification, le site proposera de modifier le rendez-vous

- Pour maintenir la date déjà prévue, aucune action n’est requise

- Si une nouvelle date est sélectionnée, le rendez-vous précédent sera annulé automatiquement