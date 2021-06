Femmes autochtones disparues et assassinés: un plan d'action attendu jeudi

Le gouvernement fédéral soulève quelques mesures pouvant aider à prévenir la violence, le racisme et les décès de femmes et de filles autochtones, dans un plan d'action qui devrait être publié jeudi.

CTV News a obtenu une copie du document d’une centaine de pages qui fait suite à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le plan d’action en question, attendu depuis deux ans, dresse une liste des priorités à court terme. Le gouvernement propose notamment de miser sur un revenu de subsistance annuel garanti et sur un logement stable et durable, sur la création d'un sous-commissaire pour les services correctionnels autochtones et sur la mise sur pied d’un groupe de travail national pour examiner et réexaminer les dossiers non résolus, a énuméré la chaîne anglophone.

Le gouvernement fédéral a cité la COVID-19 comme étant l'une des principales raisons du retard de la préparation d’un plan d'action national pour répondre au rapport final de l'Enquête nationale.