L’Est-du-Québec, un bon élève dans la course à la vaccination

Le Bas-Saint-Laurent fait figure de bon élève dans la course à la vaccination avec 63,4% de sa population qui a reçu une première dose en date de mercredi, plus d’un demi-point de pourcentage en avance sur la moyenne nationale.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: 2e dose: ouverture par tranche d'âge dès le 7 juin

Cependant, il semble que la tranche des 40 ans et moins tarde à se faire vacciner cette première dose. Moins de 60 % des 18-40 ans de la région sont vaccinés.

Pour essayer rejoindre les jeunes adultes, la Santé publique a ouvert plusieurs sites de vaccination sans rendez-vous, notamment à Rimouski, Amqui et Trois-Pistoles.

Plusieurs jeunes de tous âges, souvent accompagnés par leurs proches, étaient présents afin de recevoir le vaccin Pfizer.

De plus, sur la Côte-Nord, bien que les attentes soient également respectées dans l’ensemble, seulement 58% des jeunes adultes ont été inoculés contre le virus.

Des sites de vaccination sans rendez-vous seront encore ouverts à Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup le 7 juin, ainsi que dans la région du Kamouraska, Les Basques, La Mitis, La Matanie et La Matapédia le 4 et 8 juin.