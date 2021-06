Prestation d’urgence: les travailleurs à faible revenu parmi les plus grands bénéficiaires

Les travailleurs à faible revenu et ceux issus des industries fortement touchées par la pandémie de COVID-19 en 2020 étaient les plus susceptibles de recevoir des paiements de la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Selon le profil démographique dévoilé mercredi par Statistique Canada, environ les deux tiers (66,6 %) des travailleurs du secteur de l’hébergement et des services de restauration en 2019 ont reçu en 2020 des chèques de la PCU.

Il s’agit du taux le plus élevé de tous les secteurs d’activités, alors que celui des arts, des spectacles et des loisirs arrive en seconde position avec 62,7 %. Un taux qui contraste avec les données des secteurs des services publics (7 %) et des administrations publiques (11,7 %).

Parmi les travailleurs admissibles (avoir gagné au moins 5000 $ en 2019), plus du tiers (35,2 %) ont reçu des paiements de la PCU de mars à septembre 2020. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes, 36,3 % contre 34,2 %, ce qui prouve que les femmes ont été plus affectées que les hommes par les mesures de confinement.

L’agence fédérale constate que le pourcentage des bénéficiaires de la PCU est «relativement élevé» chez les jeunes travailleurs, notamment dans les provinces les plus affectées par les interruptions de l’activité économique.

Ainsi, 37,7 % des bénéficiaires de la PCU ont été enregistrés au Québec, tandis qu’en Ontario ils étaient 35,8 %.

Les travailleurs issus de minorités visibles et autochtones étaient plus susceptibles d’avoir perçu la prestation d’urgence de mars à septembre 2020.

Environ 41,4 % des travailleurs appartenant à une minorité visible, admissibles au programme d’aide fédéral ont reçu la PCU, laquelle a bénéficié à 32 % des employés qui n’appartiennent pas à la même catégorie.