Uber va payer les courses vers les centres de vaccination dans le Grand Montréal

Le géant américain de l’autopartage Uber a annoncé jeudi qu’il payera les courses des résidents du Grand Montréal à risque et vulnérables vers les centres de vaccination, jusqu’à une valeur de 150 000 $.

«La campagne de vaccination progresse bien, mais il faut poursuivre les efforts afin d’éliminer les barrières à l’accès pour ceux et celles qui n’ont pas été vaccinés. C’est en travaillant tous ensemble que nous réussirons à vaincre cette pandémie», a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec, dans un communiqué.

Avec une valeur maximale de 20 $ par course, c’est près de 7500 courses gratuites que la compagnie offrira.

L’attribution des courses sera coordonnée par le Consortium COVID Québec, un trio de familles philanthropiques (les Trottier, les Saputo et les Molson) créé en mars 2020 pour soutenir les communautés et les autorités publiques dans la réponse à la pandémie. L’organisation est chapeautée par la Fondation du Grand Montréal et Fondations philanthropiques du Canada.

«L’engagement pris par Uber illustre ce qu’on peut accomplir lorsque les autorités publiques, le secteur privé et le milieu communautaire et philanthropique s’unissent», a ajouté Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

Il y a quelques semaines, Uber a également conclu un partenariat avec le gouvernement fédéral pour mieux renseigner les Canadiennes et les Canadiens sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins autorisés contre la COVID-19 et sur l’importance de continuer de respecter les mesures de santé publique. Les utilisateurs de l’application, les chauffeurs et les commerçants recevront des renseignements qui les dirigeront vers des ressources et des informations crédibles.