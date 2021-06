Un geste criminel de la part de Scheifele?

L’avocat Denis Gallant laisse la porte entrouverte sur une possibilité de poursuite envers le geste de l’attaquant des Jets de Winnipeg, Mark Scheifele sur Jake Evans en fin de match mercredi.

«C’est rarissime, mais si on n’est pas dans un contexte de hockey professionnel organisé dans lequel il y a une acceptation des risques, la réponse serait très facile. Dans ce cas-ci, ce n’est pas exclu», mentionne Me Denis Gallant.

De passage à l'émission 100% Nouvelles jeudi, l’avocat est revenu sur la possibilité que Mark Scheifele soit poursuivi devant la justice.

«Je l’ai vu en direct, hier, et je me suis dit ‘‘mon dieu ce n’est pas une mise en échec effectivement, c’est carrément un assaut’’», raconte Me Denis Gallant.

Il a tenu à rappeler que pour poursuivre quelqu’un en justice pour voie de fait, c’est la notion du consentement qui est importante.

«Quelque chose comme ça qu’on reproduit en dehors du hockey organisé, ça, c’est un voie de fait.»

L’article 265 du Code criminel définit un voie de fait de cette façon :

«D’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement.»

Par contre, lorsque nous sommes dans un sport profesionnel, l’avocat a tenu à préciser que l’on sous-entend qu’il y a une notion de consentement parce que le joueur sait qu'il va recevoir quelques mises en échec durant la partie.

En revanche, ils n'ont pas pour autant carte blanche.

«Si on dépasse les règles normales, la jurisprudence est venue dire qu’il pourrait y avoir voie de fait parce que nous ne pouvons pas avoir consenti à ça», explique Me Gallant.

Un geste semblable s’était produit au début des années 2000 alors que Todd Bertuzzi avait frappé d’un coup de poing à la tête le joueur Steve Moore.

«Dans un cas comme ça, il faut que ça dépasse les règles normales et dans ce cas (...) le geste était prémédité et ce qu’on voulait faire c’est de se livrer à un acte de violence qui a mon avis dépasse les règles normales.»