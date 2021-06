Une sombre victoire

Paul Maurice avait demandé à ses joueurs de faire preuve de patience. En raison de leur longue inactivité, il craignait les 10 premières minutes du match. Le vieux loup avait vu juste.

Le Canadien a pris d’assaut le territoire des Jets dès le début de la rencontre, se forgeant rapidement une avance de 2 à 0. Profitant de cette erre d’aller, le Tricolore a remporté le premier match de cette série 5 à 3, hier soir, au Bell MTS Place de Winnipeg.

« Notre début de match, nos deux buts rapides, nous ont donné le ton. Je suis content de la façon que nous avons amorcé ce match, considérant que ce n’est pas facile de sortir d’une série de sept matchs et se préparer pour un nouvel adversaire en deux jours », a indiqué Corey Perry au terme de cette victoire.

Encore une fois, les jeunes ont eu leur mot à dire. Jesperi Kotkaniemi, avec déjà un quatrième but, Nick Suzuki et Jake Evans (dans un filet désert) comptent parmi les marqueurs du Canadien.

Un moment effrayant

On croyait bien que l’histoire du match était terminée lorsqu’Evans a marqué le cinquième but du Canadien. C’était avant que Mark Scheifele ne l’envoie au pays des rêves avec une percutante mise en échec dans la seconde suivante.

Le pauvre Evans s’est écrasé comme un poche sur la surface de jeu, sa tête heurtant solidement la glace. Semblant inerte pendant quelques instants, il a dû être escorté sur une civière.

« C’est difficile de se réjouir. C’est une grosse victoire, mais c’est devenu émotif à la fin. On va parler à Jake ce soir et voir comment il va », a déclaré Perry.

Scheifele a été chassé pour cinq minutes. Suspension ou pas ? La LNH a un autre beau cas entre les mains.

CE QU'ON A REMARQUÉ

Les défenseurs contribuent

En sept matchs contre les Maple Leafs, les défenseurs du Canadien n’avaient obtenu que deux points (une passe chacun pour Jeff Petry et Erik Gustafsson). Après une seule période contre les Jets, ils en comptaient déjà quatre. Joel Edmundson (deux fois), Petry et Gustafsson s’étaient faits complices d’un but. Petry et Shea Weber ont chacun obtenu une passe sur le but de Brendan Gallagher en troisième période.

Les Jets amochés ?

On croyait que les Jets avaient eu amplement le temps de guérir de toutes leurs blessures. Ce n’était apparemment pas le cas de Paul Stastny. Absent des deux derniers entraînements de l’équipe, il a raté la première rencontre. Dylan DeMelo a été forcé de quitter la rencontre après sa toute première présence, victime d’une blessure au bas du corps. Quant à Adam Lowry, il a joué de malchance en étant atteint au visage par une rondelle alors qu’il se trouvait sur le banc. Il a passé la moitié de la deuxième période au vestiaire.

Un coude au visage

Tout juste avant de relayer la rondelle à Eric Staal pour le deuxième but du Canadien, Corey Perry a encaissé un solide coup de coude au visage de la part de Logan Stanley. Puisque Staal a marqué dans la seconde suivante, impossible de savoir si l’un des deux arbitres était sur le point de lever le bras pour souligner l’infraction. Reste à voir si la LNH sévira dans les prochaines heures.