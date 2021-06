Fans du CH en colère: une suspension et des accusations réclamées

Un geste vicieux a assombri la victoire des Canadiens contre les Jets, mercredi soir. Le joueur de centre de Winnipeg, Mark Scheifele, a appliqué une violente mise en échec à la tête à Jake Evans après le dernier but du Tricolore.

Quelle sanction appliqueriez-vous contre Scheifele? Que va faire la LNH selon vous?

La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réactions.

«Malheureusement la ligue ne porte pas toujours ses culottes. Je m’attends à une amende ou un match de suspension.» -Robert

«Ce gars mériterait d’être suspendu pour le reste des séries et je dirais même plus, banni de la Ligue nationale.» -Andrée

«Un geste gratuit comme celui-ci mérite une bonne sanction de la ligue.» -Marise

«J’aimerais une sanction sévère et exemplaire, mais malheureusement la LNH est une ligue de broche à foin sans crédibilité. On va lui taper sur les doigts et lui dire de faire attention la prochaine fois avec une amende de 5000$.» -Eric

«Il faut que ça arrête ce genre de gestes.» -Francine

«Il est grandement temps que ce genre de comportement vicieux soit sanctionné très fortement. Il faut une radiation de la LNH. C'est leur vie qui est en danger.» -Diane

«Il devrait être banni à vie du hockey. La violence gratuite n’est pas acceptable.» -Fernande

«Il devrait être exclu à vie du hockey. Point final.» -Cécile

«C’est vraiment un geste intentionnel, il faut qu’il reçoive une sanction en conséquence.» -Louise

«Il faut une suspension pour le reste de l’année et des accusations au criminel!» -Chantal

«[Mark Scheifele] a commis un geste criminel volontaire.» -Doris

«Il y tellement des gestes antisportifs. Lorsque c’est volontaire, je pense que ça devrait devenir passible d’être reconnu comme un acte criminel.» -France

