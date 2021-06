Mario Dumont a un message pour les jeunes Québécois. Allez vous faire vacciner!

«On sent un ralentissement dans les chiffres de la vaccination. On entend chez les plus jeunes: Les autres vont être vaccinés, la maladie circule de moins en moins. Si tout le monde se dit ça, rien ne va fonctionner», déplore notre chroniqueur politique.

Il demande à l’entourage des adolescents et des jeunes adultes d’agir. «Si vous avez des amis ou les parents qui ont des jeunes, poussez-les à se faire vacciner et poussez-les fort. Il y a de la place pour se faire vacciner. Bottons-nous les foufounes pour s’assurer que les gens se rendent [dans les cliniques]», demande Mario Dumont.

