EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 11h15

PLANÉTAIRE

Cas: 172 238 823

Morts: 3 703 622

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 327 273

Morts: 596 445

CANADA

Ontario: 533 761 (8801 décès)

Québec: 371 082 cas (11 144 décès)

Alberta: 228 128 cas (2231 décès)

Colombie-Britannique: 144 667 cas (1707 décès)

Manitoba: 51 935 cas (1067 décès)

Saskatchewan: 46 964 cas (541 décès)

Nouvelle-Écosse: 5618 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2243 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1340 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 388 359 cas (25 663 décès)

NOUVELLES

11h01 | 279 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 279 cas de COVID et 4 décès, portant le total à 371 361 personnes infectées et 11 148 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 267 infections et 6 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 JUIN 2021

- 371 361 personnes infectées (+279)

- 11 148 décès (+4)

- 307 personnes hospitalisées (-10)

- 67 personnes aux soins intensifs (-1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 054 pour un total de 9 642 057

- 98 232 doses de vaccin s'ajoutent au bilan pour un total de 5 906 696

9h22 | Le message subtil de Christian Dubé aux ados

Le ministre de la Santé Christian Dubé a lancé un défi particulièrement subtil aux jeunes sur ses réseaux sociaux pour les inciter à se faire vacciner dans message que possiblement bien des parents risquent de ne pas comprendre.

Dans la vidéo, le ministre Dubé reprend une tendance qui circule sur chez les ados et sur le réseau TikTok.

«Si t’as regardé, je t’en dois une (seringue)», écrit Christian Dubé alors qu’on le voit sur les images faire un cercle discret avec son index et son pouce, le tout, sans prononcer un seul mot.

9h19 | Le Dr Fauci demande le partage des dossiers médicaux des chercheurs malades de Wuhan

AFP

Le conseiller médical à la Maison-Blanche Anthony Fauci a exhorté jeudi la Chine à partager les dossiers médicaux de neuf personnes ayant souffert d’une maladie similaire à un coronavirus avant le début de la pandémie, affirmant qu’ils pourraient aider à déterminer si le virus a pu provenir d’un laboratoire.

La théorie de la fuite de laboratoire, longtemps jugée improbable, a été relancée ces dernières semaines après la publication dans la presse américaine d’informations avançant que trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient été hospitalisés en novembre 2019, présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19, mais aussi avec ceux d’une « infection saisonnière ».

8h16 | Vaccination des jeunes: «Bottons-nous les foufounes!»

«On sent un ralentissement dans les chiffres de la vaccination. On entend chez les plus jeunes: Les autres vont être vaccinés, la maladie circule de moins en moins. Si tout le monde se dit ça, rien ne va fonctionner», déplore notre chroniqueur politique.

8h10 | Vaccination: «on est dans une semaine de transition»

Voyez l'entrevue du ministre de la Santé, Christian Dubé, au Québec Matin.

6h30 | Royaume-Uni: le vaccin Pfizer/BioNtech approuvé pour les 12-15 ans

L'agence britannique des médicaments a étendu jeudi l'autorisation d'utiliser le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNtech aux jeunes âgés de 12 à 15 ans, après un «examen rigoureux concernant sa sécurité».

5h37 | Une seule dose de Pfizer, c'est moins de chances contre certains variants, selon une étude

Après une seule dose de vaccin Pfizer contre la COVID-19, on est moins susceptible de produire des anticorps protecteurs face aux variants initialement détectés en Inde et en Afrique du Sud que face à celui initialement repéré en Angleterre, selon une étude en laboratoire publiée vendredi.

AFP

5h33 | L'Espagne veut vacciner les 12-17 ans avant la rentrée scolaire

Le gouvernement espagnol a annoncé vendredi vouloir vacciner les 12-17 ans contre la COVID-19 avant la prochaine rentrée scolaire en septembre.

5h23 | La Russie optimiste pour son vaccin Spoutnik V en Europe

Les responsables russes se sont dit optimistes vendredi pour la reconnaissance de leur vaccin Spoutnik V par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence européenne des médicaments (EMA).

4h12 | Test négatif exigé pour les voyageurs britanniques et américains arrivant en France, même vaccinés

Les Européens vaccinés contre la COVID-19 pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin alors qu'une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des États-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

4h00 | Vaccination chez les jeunes: des scientifiques tirent la sonnette d’alarme

Des scientifiques mettent en garde la population sur les dangers de la vaccination contre la COVID-19 chez les 10-19 ans, les risques étant, à leur avis, plus élevés que les bénéfices pour cette catégorie d’âge.

1h09 | Le Japon «piégé» avec les JO

Le Japon s'est retrouvé «piégé» avec les JO de Tokyo prévus dans tout juste sept semaines, a estimé vendredi une membre du comité olympique local, jugeant que l'événement avait «perdu son sens» mais qu'il était trop tard pour l'annuler.

0h45 | Costa Rica: les touristes vaccinés font repartir l'économie

Fort de son vaccin, c'est pleinement rassuré que le jeune Américain Carson McCarns a décidé de voyager au Costa Rica, où des centaines de touristes comme lui font repartir le tourisme, l'un des moteurs économiques de ce petit pays d'Amérique centrale confronté actuellement à une flambée de la COVID-19.