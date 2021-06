Plaza Saint-Hubert: une inauguration sous un fond de manifestation

Après des années de travaux, la Plaza Saint-Hubert a finalement été inaugurée vendredi par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Toujours sans contrat de travail, les ingénieurs de la Ville sont toutefois venus mettre leur grain de sel dans les célébrations.

«Ce qu’on a aujourd’hui, c’est une Plaza qui peut compétitionner avec d’autres magnifiques artères commerciales à travers le monde», a déclaré Mme Plante.

Pour les quelque 400 commerçants ayant pignon sur rue, c’est également le début d’une renaissance. Depuis 2018, des travaux avaient lieu sur l’artère, pour en changer la marquise, refaire la tuyauterie, et dans un même souffle, moderniser la rue.

«Juste ici, sur la Plaza, ce sont 165 commerçants qui ont pu rénover leur bâtiment et leur façade. On s’est dit que tant qu’à refaire la rue, on va les encourager à améliorer leur commerce. C’est 27 millions $ qui ont été investis», a ajouté Mme Plante.

À ses yeux, la nouvelle configuration de l’artère commerciale permet également d’en faire ressortir davantage les bâtiments patrimoniaux, tels que la Piscine Saint-Denis.

«Nous avons probablement passé les trois années les plus difficiles sur les 40 ans d’existence de la SDC. Avec notre artère en travaux et la pandémie, ça a été tout un défi. Je n’aurais pas pensé dire ça, mais maintenant, c’est derrière nous», a pour sa part ajouté Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) de la Plaza Saint-Hubert.

Manifestation

En grève depuis mercredi, les ingénieurs de la Ville, représentés par le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM), ont pour leur part fait entendre leur mécontentement.

Après avoir déchiqueté le rapport de la commission Charbonneau devant l’hôtel de ville mercredi, près de 200 d’entre eux se sont déplacés bruyamment vendredi au point de presse de la mairesse, qui inaugurait l’artère commerciale.

«Chaque négociation est très différente les unes des autres. On a fait une préparation pour s’assurer que les activités de la Ville soient le moins pénalisées possible. J’ai espoir qu’on va trouver un terrain d’entente», a mentionné Mme Plante.