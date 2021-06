Vague de chaleur: plus de 35 degrés prévus au Québec

Montréal et ses environs connaîtront entre dimanche et mardi des pics de chaleur avec des températures pouvant dépasser les 35 degrés et un humidex de 40.

Environnement Canada a émis vendredi une alerte météo pour les secteurs du sud-ouest et du sud-est de la province qui seront balayés par une masse d’air chaud et humide.

Les alertes de chaleurs vont concerner la majeure partie des secteurs comme les Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, Pontiac, Gatineau et l’Estrie.

Le temps caniculaire prévaudra aussi durant la nuit, puisque le mercure atteindra durant la nuit des températures minimales de 20 degrés.

Les températures commenceront à descendre à partir de mercredi pour se stabiliser entre 26 et 28 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.