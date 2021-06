Les développements sur le coronavirus du 5 juin 2021

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h15

PLANÉTAIRE

Cas: 172 859 512

Morts: 3 718 408

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 357 080

Morts: 597 377

CANADA

Ontario: 535 419 (8844 décès)

Québec: 371 589 cas (11 150 décès)

Alberta: 228 961 cas (2246 décès)

Colombie-Britannique: 145 049 cas (1710 décès)

Manitoba: 52 531 cas (1072 décès)

Saskatchewan: 47 285 cas (546 décès)

Nouvelle-Écosse: 5651 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2262 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1347 cas (6 décès)

Nunavut: 649 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 391 174 cas (25 712 décès)

NOUVELLES

20h41 | Venise rouvre sa lagune aux croisières dans une ambiance polémique

AFP

Après 17 mois d’interruption pour cause de pandémie de COVID-19, un premier navire de croisière a levé les amarres samedi à Venise, réveillant la polémique entre partisans et opposants à la présence de ces monstres des mers dans la célèbre lagune italienne.

17h43 | Johnson appelle le G7 à «vacciner le monde» d'ici la fin 2022

AFP

Le premier ministre britannique Boris Johnson appellera les dirigeants des pays du G7 à s'unir pour «vacciner le monde d'ici à la fin de l'année» prochaine pour mettre fin à la pandémie de COVID-19, ont annoncé ses services samedi.

17h29 | «Le Mouvement de compassion»: les Augustines marchent pour soutenir les travailleurs essentiels

Après avoir marché pendant 20 jours consécutifs, une heure par jour, l’été dernier, les Sœurs Augustines de Québec ont passé le flambeau à la population afin d’atteindre leur objectif visant à récolter 160 000 $ pour offrir à un prix préférentiel des séjours de répit solidaires aux personnes affectées par la pandémie et qui pourraient avoir besoin de repos.

16h52 | Des opposants aux mesures sanitaires se font entendre à Montréal

Près d’un millier d’opposants aux mesures sanitaires ont manifesté dans le centre-ville de Montréal, samedi après-midi, afin de continuer à marquer leur mécontentement face aux décisions mises en place pour éviter la propagation de la COVID-19.

14h51 | Mesures sanitaires: elle dénonce son arrestation

Une dame de Sayabec, dans La Matépédia, a connu un séjour particulier au Nouveau-Brunswick, mercredi. Elle a passé plusieurs heures dans une cellule après avoir été arrêtée par les policiers qui jugeaient qu’elle n’avait pas le droit de se trouver dans la province.

13h20 | Début de la vaccination au volant au circuit Gilles-Villeneuve

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Après la vaccination des cyclistes, c’est au tour des automobilistes, au cours des deux prochains week-ends, d’effectuer un arrêt aux puits du circuit Gilles-Villeneuve, sur l’île Notre-Dame, à Montréal, pour se protéger de la COVID-19.

Les garages occupés habituellement par les équipes de Formule 1 à l’occasion du Grand Prix du Canada sont accessibles de 10 à 16 h ce samedi, mais aussi dimanche.

Les automobilistes et les membres de leur bulle pourront aussi retrousser une manche et s’y faire vacciner contre la COVID-19 le week-end prochain, les 12 et 13 juin.

12h19 | La Capitale-Nationale toujours sous la barre des 20 cas par jour

Photo adobe stock

Le nombre de cas de COVID-19 continue sa chute libre dans la région de la Capitale-Nationale.

Dans le bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 12 nouvelles infections, soit trois cas de plus que la veille. Au cours des sept derniers jours, un seul décès a été déclaré dans la région. Au total, 32 637 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1109 pertes de vie.

12h06 | Le Québec se maintient, l’Ontario en baisse

Photo adobe stock

Le Québec s’est maintenu sous la barre des 300 nouveaux cas pour la sixième journée consécutive, samedi, pendant que sa voisine l’Ontario a recensé près de 200 infections de moins.

11h59 | 14 tests COVID positifs: le tournage de «Mission impossible 7» interrompu

AFP

Tom Cruise fait face à un nouveau revers sur le tournage du prochain «Mission impossible». Les caméras ont dû s'arrêter au Royaume-Uni pour deux semaines, selon des sources de Deadline, car par moins de 14 tests COVID effectués parmi l'équipe sont revenus positifs.

11h47 | [IMAGES] Une première vaccination au volant à Québec

Les familles de Québec qui n’ont pas encore reçu de la première dose peuvent maintenant bénéficier d’une « inoculation au volant » à l’Université Laval, dans le confort de leur voiture.

11h00 | 228 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 288 cas de COVID et 4 décès, portant le total à 371 589 personnes infectées et 11 150 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 279 infections et 6 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 JUIN 2021

- 371 589 personnes infectées (+228)

- 11 150 décès (+4)

- 283 personnes hospitalisées (-24)

- 64 personnes aux soins intensifs (-3)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 961 pour un total de 9 66 018

- 94 384 doses de vaccin s'ajoutent au bilan

- Hors Québec, ce sont 10 211 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 011 291 doses reçues par les Québécois

9h00 | La Belgique va ouvrir la vaccination anti-Covid aux 16-17 ans

La Belgique va ouvrir la vaccination contre le coronavirus aux jeunes de 16-17 ans à partir de juillet, ont annoncé samedi des responsables politiques à l'issue d'une conférence interministérielle.

8h44 | Les accusations tombent pour Jean-Robert Ngola

Jean-Robert Ngola, le médecin québécois qui avait été montré du doigt pour une éclosion de COVID-19 au nord du Nouveau-Brunswick en mai n’aura pas à se défendre alors que la Couronne a laissé tomber les accusations vendredi.

Photo d'archives

8h10 | La 2e dose du vaccin a été administrée dans toutes les résidences privées pour aînés (RPA) du Québec

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, se réjouit que la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 ait été administées dans toutes les RPA de la province.

6h50 | Record de 600 000 doses administrées en 24 heures en Italie

Un nombre record de 600 000 doses de vaccins anti-COVID ont été administrées vendredi en Italie, ont annoncé samedi les sanitaires, soulignant que la péninsule était désormais en deuxième position en Europe pour le nombre de personnes vaccinées.

6h39 | Inde: New Delhi et Bombay se déconfinent progressivement après une baisse des infections

Les marchés et les centres commerciaux de New Delhi pourront rouvrir lundi, ce qui marque une nouvelle étape dans le processus de déconfinement, ont annoncé samedi les autorités indiennes, dans un contexte de baisse des contaminations au Covid-19 dans les grands villes du pays, après des semaines de restrictions.

AFP

6h37 | Des finissants du secondaire manifesteront lundi pour leur bal

Des élèves de cinquième secondaire organisent une manifestation lundi après-midi devant l’hôtel du parlement de Québec, dans le but de faire entendre au premier ministre François Legault qu’ils « méritent un bal des finissants ».

Photo Didier Debusschère

5h44 | Pas de «sorties vaccin» pour des élèves de Montréal

La plupart des élèves de l’Ouest de Montréal n’auront pas droit à la fameuse «sortie scolaire» de vaccination annoncée par le gouvernement, ce qui déçoit des jeunes et inquiète des intervenants.