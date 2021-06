Entente de principe chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord

Les syndiqués de la minière ArcelorMittal sur la Côte-Nord ont convenu d’une entente de principe avec leur employeur, samedi, dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective.

En fin de parcours, les négociations se sont déroulées avec l’aide d’un conciliateur nommé par Québec.

Les 2500 travailleurs d’ArcelorMittal dans la région sont en grève aux installations de Port-Cartier, de Fermont et de Fire Lake. Pour l’instant, la grève doit se poursuivre jusqu’à nouvel ordre, soit jusqu’à ce que des assemblées soient organisées au cours des prochains jours pour permettre aux syndiqués de se prononcer sur l’entente de principe. Une source ayant requis l’anonymat a confirmé cette information à l’Agence QMI.

L’entente de principe signée entre l’employeur et les exécutifs de cinq sections locales du Syndicat des Métallos fait état d’un contrat de travail de quatre ans.

«Nous sommes heureux de ce dénouement qui est dû aux efforts des deux parties à la table des négociations et au travail du conciliateur. Nous laissons le soin aux exécutifs des cinq sections locales de présenter les détails de l’entente de principe à leurs membres en vue de son adoption et avons bon espoir de tourner la page sur ce conflit», a dit le président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada et président du comité de gestion d’ArcelorMittal Infrastructure Canada, Mapi Mobwano, dans un communiqué.

Les Métallos ont préféré de leur côté ne pas commenter les tenants et aboutissants de l’entente de principe.

Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a salué cette étape franchie sur Twitter: «Nouvelle entente de principe entre @ArcelorMittal et @MetallosCA. La négociation raisonnée est toujours la meilleure solution. La ratification de cette entente permettra d’assurer la prospérité à la fois des travailleurs et de l’entreprise. Félicitations aux parties!»

ArcelorMittal, qui produit de l’acier, dit dépenser environ 1,25 milliard $ par année au Québec et sa contribution au PIB québécois se chiffre à 1 milliard $. Elle a versé des redevances minières de 234 millions $ en 2020 à la province. L’entreprise indique générer 8300 emplois directs et indirects.