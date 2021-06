Manifestation contre le projet du REM

La structure aérienne est au cœur des préoccupations des manifestants qui se sont rassemblés samedi dans le quartier d’Hochelaga pour manifester contre le Réseau express métropolitain (REM).

Ils estiment que la figure aérienne va complètement défigurer le paysage, comme en témoigne leur slogan «pas de station sur mon balcon».

Ils manifestent aussi contre la transformation inévitable de leur milieu de vie par le bruit, la vitesse et la vibration causés par le REM.

«C’est certain que ce projet-là a un impact considérable sur notre secteur, croit Jérôme Fournier, résident du quartier. Ça va être une cicatrice à très long terme.»

Pour Patricia Clermont du Regroupement des riverains de la rue Notre-Dame, étudier le mode mixte qui combine le train aérien et une alternative au sol dans les quartiers plus densément peuplés pourrait rallier plus de gens au projet.

Alexandre Leduc, député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, était présent samedi pour démontrer son appui aux manifestants.

Les consultations publiques sur le REM dans le quartier Hochelaga débuteront mardi prochain.