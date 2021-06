Des sportifs sur la ligne de départ

À moins d’une semaine de la reprise des matchs, plusieurs jeunes sportifs qui commencent à être lassés des pratiques piaffent d’impatience de retrouver enfin la compétition.

« On est complètement fébriles. On se prépare depuis le mois de janvier, pour ça », exprime le vice-président de l’Association de baseball mineur de Blainville, Francis Drouin.

Samedi, des centaines de jeunes joueurs sont venus récupérer leur uniforme des Angels de Blainville près des terrains de baseball du parc Blainville en vue de la saison qui pourrait commencer à partir du 11 juin.

Plus de 540 jeunes se sont inscrits cette année auprès de l’association. C’est du jamais-vu.

La tendance à la hausse est observée depuis une dizaine d’années, selon M. Drouin, qui croit également que plusieurs jeunes ont choisi le baseball cet été, car il s’agit d’un sport où des mesures sanitaires peuvent facilement être respectées.

« J’ai le goût d’avoir une belle saison avec mon équipe et de pouvoir profiter de l’été au maximum avec mes amis, a dit Charle-Émile Dostaler, 13 ans, qui pratiquait avec son équipe de catégorie Pee Wee A samedi après-midi. On avait besoin d’aller dehors, faire autre chose qu’être en dedans et de rester dans notre cour avec juste notre famille. »

« J’ai hâte de dépenser de l’énergie et d’être avec du monde, a mentionné Jacob Deme, 14 ans. On est restés à l’intérieur toute l’année et c’est le temps qu’on se déconfine. »

Un peu plus tard à Montréal

Plus de 150 équipes se sont inscrites dans la Ligue amicale de soccer de Montréal, vouée à rendre le soccer accessible aux adultes de plusieurs niveaux.

Pour le président de la ligue, Christian Leray, le retour des matchs prévu pour le 28 juin dans la métropole permettra entre autres à de nombreux joueurs d’y retrouver l’aspect social.

« Il y a une bonne partie des gens pour qui leur club, c’est une gang d’amis. Il y a aussi tous ceux qui veulent absolument bouger et qui ont hâte de retrouver leur passion. »

La ligue se bute toutefois au défi du manque de terrains à Montréal alors qu’elle pouvait auparavant accueillir 200 équipes.

Il reste toutefois encore quelques places pour s’inscrire cette année puisque plusieurs se sont découragés en pensant que le sport ne serait pas suffisamment déconfiné cet été, explique M. Leray.

Même du hockey en été

Du côté du hockey, les joueurs pourront jouer des matchs à partir du 28 juin si le palier d’alerte est au vert.

La ligue d’été des Gladiateurs sur la Rive-Nord de Montréal se prépare à démarrer une saison écourtée avec environ deux fois moins de joueurs inscrits.

« Il y a des jeunes qui se sont inscrits dans d’autres sports parce qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir jouer au hockey », a expliqué

David Brunet, propriétaire de la ligue.

Il fut également complexe pour la ligue de trouver des heures de glaces pour ses opérations, car plusieurs arénas sont monopolisés pour d’autres activités, dont la vaccination.

Les dates clés pour le sport

À compter du 11 juin

En zone jaune (à l’extérieur)

Activités sportives, supervisées à permises, jusqu’à 25 personnes*

Parties organisées et ligues permises, mais compétitions et tournois toujours interdits

À Montréal et à Laval, il faudra attendre d’être en zone jaune avant de pouvoir disputer des matchs. Les deux villes doivent passer au palier orange le 7 juin

À compter du 25 juin

(À l’extérieur)

Compétitions et tournois permis et présence de spectateurs pour tous les paliers d’alerte

À compter du 28 juin

(Zone verte)

Activités sportives et cours de groupes extérieurs permis pour un maximum de 50 personnes

Activités sportives et cours de groupes intérieurs permis pour un maximum de 25 personnes

Parties, matchs, compétitions et tournois permis à l’intérieur, avec un maximum de 25 spectateurs

Source : ministère de la Santé (MSSS)