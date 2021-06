La frénésie du CH profite aux boutiques sportives

Alors que le Canadien de Montréal a le vent dans les voiles, les récents succès de l’équipe en séries éliminatoires profitent aux boutiques sportives.

• À lire aussi: Juste deux victoires

Nombreux sont les partisans qui au cours des derniers jours se sont procurés des objets à l’effigie du Tricolore pour encourager l’équipe dans sa quête de la Coupe Stanley.

«Il y a vraiment un engouement qui commence pour le Canadien. La saison a fini en nous laissant un peu sur notre faim. En série, ça va super bien, le monde est encouragé», raconte Marcel Léo, propriétaire de la boutique Pulsion.

M. Léo indique qu’il ne lui reste qu’un seul petit drapeau pour fixer sur la voiture en magasin. Mais il attend une livraison prochainement pour renflouer les stocks face à la demande.

Venue magasiner avec ses enfants, une cliente s'est réjouie des performances du CH qui a signé un cinquième gain consécutif vendredi soir.

«Je ne suis pas une experte en hockey, mais je sais que Toronto était favorisé et [le Canadien] s’est rendu au septième match. On est surpris, on est content et on espère qu’ils vont poursuivent. On leur souhaite. Ça fait du bien au moral», indique une cliente qui est venue magasiner avec ses enfants.

Mêlés aux succès du Canadien, le déconfinement et l’arrivée du beau temps sont les autres ingrédients du bonheur des consommateurs qui retrouvent peu à peu leurs activités.