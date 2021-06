Montréal annonce 1,1 millions $ pour stimuler l’entrepreneuriat local

La Ville de Montréal a annoncé dimanche un financement de 1,1 M$ pour soutenir 13 projets d’entrepreneuriat portés par des organismes à but non lucratif.

Initialement sélectionnés en mars dans un appel à projet nommé «Agir pour l’entrepreneuriat», les 13 projets vise un ou plusieurs de ces quatre volets spécifiques : la sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat; le soutien des femmes entrepreneures la promotion du repreneuriat et l’adaptation des modèles d’affaires d’entreprises de secteurs stratégiques qui vivent des enjeux d’adaptation au contexte et aux occasions d’affaires révélées par la crise.

Parmi les projets ayant obtenu les subventions les plus importantes, l’Académie FFC Cinéma et leadership de la fondation Fabienne Colas, une plateforme artistique et culturelle qui soutient tout au long de l’année le développement de jeunes artistes et entrepreneurs culturels et le programme d’accompagnement pour des PME du secteur touristique de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) ont reçu chacun 100 000 $ de la ville de Montréal.

«Ce soutien financier vient répondre à des besoins réels que vivent nos entrepreneurs et futurs entrepreneurs sur le terrain, et nous entendons continuer de les appuyer là où il faut», a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

Jeudi, la ville a également offert un soutien financier allant jusqu'à 100 000 $ à sept organisations culturelles et créatives montréalaises pour stimuler la relance économique de ce secteur.