Réouverture des bars en zone jaune

Après 183 jours consécutifs de fermeture, les bars qui se trouvent en zone jaune au Québec pourront rouvrir leurs portes aux clients, lundi.

Durement touchés par la pandémie de COVID-19, les propriétaires sont plus qu’heureux de pouvoir reprendre leurs activités.

«On est fébrile pour l’ouverture de [lundi]. Ça fait 4-5 jours qu’on travaille très très dur pour se mettre encore plus à point au niveau des paramètres [sanitaires]. On est prêt à recevoir notre clientèle et avec le sourire», lance Luc Pichette, propriétaire du bar Le Campus à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.

Dans la dernière année, les bars du Québec ont été fermés pendant un total de 240 jours en raison de la pandémie de COVID-19.

Capacité d’accueil réduite à 50%, deux bulles différentes autorisées par table, distance de deux mètres entre les tables, obligation pour les clients de rester assis, pas de danse ni de chant et un registre des clients sont au nombre des mesures qui devront être mises en place. La vente d’alcool devra aussi cesser à 23h, tandis que les établissement devront fermer à minuit.

«Je pense que si on est capable de vivre avec ça, au moins on va être en affaires. [...] C’est sûr que ça nous enlève un certain chiffre d’affaires, mais on est content d’ouvrir», mentionne M. Pichette, qui dit espérer un retour des opérations normales plus la vaccination avance.