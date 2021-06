Bitcoin : une première dans la LNH

Les Sharks de San Jose deviendront, dès le 15 juin, la première organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH) à accepter la cryptomonnaie pour les paiements de divers services.

Selon le «Sports Business Journal», l’équipe californienne utilisera le processeur BitPay, qui propose Bitcoin, Dogecoin et Ethereum comme options de paiement. Ainsi, les gens souhaitant se procurer des abonnements de saison, louer une loge pour un match ou même conclure une entente de commandite pourront payer le tout de cette manière.

Par ailleurs, tel que rapporté par le quotidien «The Mercury News», les Sharks examineront la possibilité de permettre l’achat par la cryptomonnaie de billets, d’objets à la boutique souvenirs et de nourriture et boissons aux concessions alimentaires du SAP Center, le domicile de l’équipe.

À cet endroit, le coût de location d’une suite pour un an varie entre 195 000 $ et 375 000 $.Quelques autres formations sportives professionnelles ont commencé à accepter le Bitcoin, dont les Mavericks de Dallas et les Kings de Sacramento dans la NBA.