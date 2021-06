Du vestiaire à la glace, le style de Suzuki fait jaser

Ses habits sont faits sur mesure par la boutique Sherbrookoise Glorius, devenue porte-bonheur du jeune joueur, au plus grand plaisir du propriétaire de la boutique, Jean-François Bédard.

«Je lui ai fait un habit juste avant les séries éliminatoires et je le lui ai livré avant la 1re partie. Il l'a porté à la partie #1, contre Toronto, et là il a compté un but. Ensuite, il a mis d'autres choses les jammes 2-3-4 et il décidé de le porter à nouveau à la game #5. Il a compté et ils ont gagné», a dit M. Bédard à TVA Nouvelles.Nick Suzuki porte cet habit depuis ce temps.

Même chose pour Cole Caufiled, qui a reçu son habit signé Glorius juste avant le match numéro 6.«Et là Caufield a eu un match de fou avec Suzuki alors le match # 7 ils ont porté à nouveau et ils ont gagné. Depuis ce temps-là, Caufield et Suzuki mettent toujours le même habit à tous les matchs», a ajouté le propriétaire de la boutique, située en Estrie.

Pour Jean-François Bédard, la visibilité que lui offrent les deux joueurs du CH est inespérée. L’homme se réjouit aussi du fait que ses habits faits sur mesures ont séduit l'entraîneur du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme. Pour ce dernier, Glorius a récemment livré 4 habits.

Dans la dernière année, le Conseil canadien du commerce a estimé que les ventes de vêtement ont chuté d'environ 30% entre février 2020 et février 2021 au Canada.

«Moi je suis un gars de solution, je m'assoie et je me dis: OK, on a un problème: la COVID», a expliqué M. Bédard. «T'as 2 choix: soit tu tires la plogue ou soit tu trouves des solutions pour réinventer un peu ton modèle. Je pense que tu ne peux pas attendre que ça passe», a-t-il ajouté.