Grand excès de vitesse: dure soirée pour un jeune conducteur à Québec

Un jeune conducteur de 24 ans a écopé d’une amende totale de 2265$ pour un grand excès de vitesse et diverses autres infractions, dimanche, à Québec.

Vers 21h15, les policiers ont capté un automobiliste qui circulait à 175 km/h dans une zone où la limite permise est de 100 km/h, sur l’autoroute Dufferin-Montmorency.

Le conducteur âgé de 24 ans a reçu un constat d’infraction pour grand excès de vitesse au montant de 1463 $ et 14 points d’inaptitude.

Selon la Sûreté du Québec, il a également reçu un constat d’infraction de 172 $ pour avoir circulé alors que les phares de son véhicule étaient éteints.

Deux autres constats d’infraction de 315 $ lui ont été remis pour un système d’échappement non conforme et deux pneus non conformes, complètement lisses.

Un avis de vérification mécanique a également été signifié au contrevenant pour des modifications illégales au véhicule.

Le permis de conduire de l’individu a aussi été suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours.