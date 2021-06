Incendie à Dollard-des-Ormeaux : du renfort demandé à plusieurs reprises

Selon des documents obtenus par TVA Nouvelles lundi, des renforts avaient été réclamés à plusieurs reprises le soir de l’incendie qui a forcé l’évacuation de 149 logements d’un immeuble de Dollard-des-Ormeaux, sur l’île de Montréal.

À la lumière des informations obtenues, il est ainsi possible de se demander si les dégâts auraient pu être limités si les pompiers avaient été plus nombreux au plus fort de l’incendie.

Des renforts ont été demandés à plusieurs reprises vers 22 h 30, selon une copie obtenue du registre des appels.

Quelques minutes plus tard, le Centre de communication en sécurité incendie (CCSI) répond qu’il n’est plus en mesure de fournir des unités supplémentaires. Et même réponse vers 22h50, mais cette fois par téléphone.

La relève est finalement arrivée, ont soutenu des sources, mais elles ont estimé qu’il y avait 20 camions de moins en service sur l’île de Montréal lors du sinistre de samedi.

Le syndicat des pompiers de Montréal n’est d’ailleurs pas tendre à l’endroit de l’employeur et a même rédigé une lettre intitulée «Coupures de véhicules et gestion du temps supplémentaire», qu’il a fait parvenir à tous ses membres, dimanche.

Le président Chris Ross a expliqué que, selon le contrat de travail, c’est l’employeur qui est responsable de la gestion du temps supplémentaire pour remplacer les effectifs manquants.

«Afin d’alléger sa tâche, l’employeur a pris l’habitude de retirer des camions du service [...] afin de limiter le nombre d’appels téléphoniques qu’il doit gérer et effectuer lui‐même pour combler ses besoins. [...] Cela est non seulement intolérable au rythme actuel, mais c’est inacceptable du point de vue de la santé et de la sécurité de nos membres ainsi que du public que nous servons et protégeons», a écrit M.Ross dans la lettre.

Celui-ci n’a pas voulu commenter l’affaire.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a quant à lui réagi par écrit mardi matin.

«Le SIM déploie les ressources nécessaires et organisées afin d’intervenir rapidement et efficacement sur toutes les interventions, peu importe leur ampleur. L’incendie survenu le 5 juin dernier au 37 boulevard Brunswick à Dollard-des-Ormeaux ne fait pas exception. Le SIM dispose de mesures spécifiques pour intervenir lors de ce type de situation, dont notamment la possibilité de dégager des unités supplémentaires en renfort.

Au total, ce sont 37 véhicules, soit plus de 150 pompiers qui ont été dépêchés sur les lieux. Tout au long de l’intervention, toutes les demandes de renfort pour des véhicules de combat ont été envoyées immédiatement. La rapidité d'intervention du SIM et l'apport de toutes les unités d'aide supplémentaires nécessaires à la maîtrise de l'incendie auront permis de circonscrire rapidement ce dernier au secteur initial, d'évacuer 149 logements (60 familles), dont certaines personnes à mobilité réduite, et de ne recenser aucun blessé ni décès».

Des effets récupérés

Plusieurs locataires, massés derrière un cordon de sécurité sous une chaleur accablante, ont pu entrer dans l’immeuble incendié de Dollard-des-Ormeaux lundi après-midi pour récupérer leur voiture et quelques effets personnels.

Il s’agit d’une catastrophe pour des dizaines de familles qui ont perdu leur appartement en pleine crise du logement dans la métropole lors d’un incendie majeur à Dollard-des-Ormeaux, samedi soir, qui a forcé l’évacuation de 149 logements. Certains n’avaient pas d’assurance.