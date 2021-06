Un humidex jusqu'à 42 attendu aujourd'hui

Il sera très important de s’hydrater adéquatement aujourd’hui en raison de la chaleur accablante qui perdure. Des alertes et des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur dans plusieurs secteurs du sud et de l'est du Québec.

À Montréal, le mercure atteindra un maximum de 34 degrés avec un humidex de 41.

L’humidex grimpera jusqu’à 42 dans la région de Lanaudière et de Lachute.

À Québec, l’humidex doit atteindre 37 et 40 dans la région de l’Estrie.

Le ciel sera dégagé ce matin en Abitibi, mais le temps sera plus nuageux cet après-midi avec 60% de probabilité d’averses.

Écoutez l’entrevue de Benoit Garneau, porte-parole corporatif pour Urgences-Santé: