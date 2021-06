La chaleur n’a pas dit son dernier mot et la journée de mardi s’annonce très chaude sur près de l’ensemble du sud de la province. L’humidex pourrait grimper jusqu’à 40 à quelques endroits.

À Montréal et Laval, le mercure devrait indiquer 31 degrés cet après-midi avec un humidex de 39. La situation est sensiblement la même chose dans Vaudreuil-Soulanges, la vallée du Richelieu, Lanaudière et les Laurentides.

En Estrie le ciel oscillera entre le soleil et les nuages et la température promet d’être élevée alors que le maximum prévu est de 30 degrés avec un humidex de 39. À Drummondville et dans la région des Bois-Francs, le thermomètre devrait indiquer 32 degrés avec un humidex de 40.

À Québec, un maximum de 32 degrés est attendu aujourd’hui avec un humidex de 38.

Partout au Québec, il faudra traîner le tube de crème solaire et veiller à en réappliquer aux deux heures puisque l’indice UV se situe à 9 ou très élevé.