Meaghan Benfeito récupère ses médailles

Moins de cinq mois après avoir été victime d’un incendie, Meaghan Benfeito a récupéré des objets qui ont beaucoup de valeur à ses yeux: ses médailles olympiques.

Lors d’une cérémonie tenue sous un soleil de plomb au Stade olympique mardi, la plongeuse de 32 ans a reçu cinq des six médailles qu’elle avait perdues dans le sinistre en janvier dernier. La seule qui demeure manquante est celle gagnée aux Jeux panaméricains de 2011. Les démarches sont déjà entamées avec les autorités concernées pour la récupérer.

Comme c’est son habitude, Benfeito était émotive lors de son discours. Elle a éclaté en sanglots en parlant de sa famille, de ses collègues de plongeon et de son conjoint, Alexandre Dupuis.

«Pour nous, les médailles olympiques, ça veut tout dire, a-t-elle mentionné. Mes 25 ans de carrière sont vraiment là-dedans. De les avoir, c’est absolument incroyable.

«Ça ne remplace pas les médailles que j’avais parce que ce ne sont pas celles que je me suis fait mettre autour du cou. Par contre, j’aime mieux en avoir que ne pas en avoir du tout.»

Benfeito est dans la dernière phase de sa préparation pour les Jeux de Tokyo. Le fait d’avoir récupéré ses médailles lui fournira une bonne dose de motivation pour la suite des choses.

«Je suis émotive, mais en même temps, ça me motive pour ce qui s’en vient dans 45 jours à Tokyo, a-t-elle précisé. Ça fait du bien parce que l’année n’a pas été facile pour moi, mais aussi pour tout le monde. Ça arrive au bon moment.

«À Tokyo, j’aimerais bien ajouter deux autres à cette collection.»

PHOTO MARTIN ALARIE

La fierté d’un conjoint

Avant que l'athlète habite avec son copain, Alexandre, ses médailles étaient enfouies dans le fond d’un tiroir. Lorsque le couple a décidé d’emménager ensemble, le joueur de football a décidé de mettre les précieux objets de sa blonde en évidence.

Dupuis avait fait un petit montage dans un meuble qui était situé à quelques pieds de la porte de leur condo.

«Alex voulait les montrer parce qu’il est fier de moi, a raconté Benfeito. Je les voyais tous les jours avant que je quitte le condo pour mes entraînements.»

Le colosse, qui fait partie de l’organisation des Elks d’Edmonton, était présent à la cérémonie. Il est devenu émotif à quelques reprises lors du discours de son amoureuse.

Pour conjurer le mauvais sort, Benfeito a mentionné que les précieuses médailles prendront la direction de la maison familiale. La mère de l’athlète va s’en occuper avec le plus grand soin.

PHOTO MARTIN ALARIE

Exemptée des essais

Benfeito a reçu une bonne nouvelle dans les dernières semaines. Elle sera exemptée des prochains essais nationaux de Plongeon Canada. Cette compétition doit avoir lieu à la fin du mois à Toronto.

«C’est tout un honneur et c’est la première fois que ça m’arrive, a-t-elle précisé. J’ai travaillé fort pour ça et je suis contente d’avoir ce privilège à ce stade-ci de ma carrière.

«J’ai toujours dû me battre pour me qualifier pour les Jeux olympiques. Ça fait chaud au coeur et ça me motive encore plus à gagner des médailles en prévision des Jeux.»