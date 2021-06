Permis ou pas en zone jaune

Le déconfinement franchira lundi une autre étape importante alors que le Québec se dirige en zone jaune.

• À lire aussi: Retour au gym et en salle à manger

• À lire aussi: Fin des zones orange dès lundi prochain

• À lire aussi: Les bals de finissants autorisés dès le 8 juillet

Voici donc ce qui est permis en zone jaune* :

Rassemblements dans les domiciles privés (maison et chalet)

À l’intérieur :

Les rassemblements intérieurs sont limités aux occupants de 2 résidences privées.

À l'extérieur et sur les balcons :

Maximum de huit personnes provenant de résidences différentes ou tous les occupants de deux résidences.

Les consignes sanitaires de base comme la distanciation sociale et le port du masque sont essentielles en tout temps lors de ces rassemblements.

Restaurants

Ouverts. Les occupants de deux résidences privées maximum peuvent être ensemble à la même table. Un registre de la clientèle doit être tenu.

Bars, brasseries, tavernes, casinos

Bars, brasseries, tavernes et casinos sont ouverts.

Les exploitants de ces établissements devront respecter certaines conditions, notamment :

- 50 % de la capacité maximale prévue au permis d'alcool;

- occupants provenant d'au plus deux résidences privées par table;

- distance de deux mètres entre les tables;

- les clients doivent demeurer assis à leur table;

- pas de danse ni de chant;

- obligation de tenir un registre des clients;

- les clients doivent habiter dans une région au palier d’alerte jaune ou verte;

- fermeture à minuit (la vente d'alcool doit cesser à 23 h).

Loisir et sport

Jusqu’au 10 juin 2021

À l’extérieur comme à l’intérieur, les activités de sport et de loisir sont permises dans des lieux publics pour les personnes en groupe d’un maximum de 12 personnes de résidences différentes. Les mises en situation de jeu lors d’entraînements sont autorisées, mais les parties organisées, ligues, tournois ou compétitions et la présence de spectateurs sont interdits.

À l’extérieur, les contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents sont toutefois permis (ex. : durant un entraînement ou une chorégraphie). Le cumul de ces contacts étroits par personne doit être inférieur à 15 minutes par jour.

Dans le cas des salles d’entraînement physique (gyms), l’entraînement individuel, à deux ou avec les occupants de deux résidences, est autorisé.

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les spectateurs de 10 ans et plus lorsque l’activité se déroule à l’intérieur, sauf s’il s’agit d’un lieu avec places assises assignées d’avance.

Les installations sanitaires et les vestiaires peuvent ouvrir.

Les lieux pour la pratique des jeux de quilles, de billard et de fléchettes peuvent ouvrir.

Les formations d’intervenants responsables d’assurer la sécurité des participants sont autorisées (ex. : sauveteurs, animateurs, entraîneurs).

Un registre obligatoire doit être tenu dans les salles d’entraînement et la capacité d’accueil maximale d’usagers permis au même moment doit être indiquée.

À ces mesures en vigueur dans les activités de loisir et de sport s’ajoutent les assouplissements suivants :

À compter du 11 juin 2021

À l’extérieur, les activités de sport et de loisir supervisées seront permises en groupes allant jusqu’à 25 personnes, excluant les officiels, le personnel et les bénévoles. Les parties organisées et les ligues seront permises, mais la présence de spectateurs n’est pas recommandée. Les compétitions et les tournois demeurent interdits.

À compter du 25 juin 2021

À l’extérieur, les tournois et compétitions seront permis, de même que la possibilité d’organiser des événements extérieurs sportifs et récréatifs accueillant des spectateurs. Pour ces derniers, se référer aux directives concernant les festivals et événements.

Notons que ces assouplissements ne concernent que les activités sportives et récréatives se déroulant dans la population générale et qu’ils ne modifient pas les directives applicables en milieu scolaire.

Camps de jour et camps de vacances

Les camps de jour et les camps de vacances pourront reprendre à compter du 21 juin 2021.

Lieux de culte

Nombre maximal de 250 participants dans un lieu de culte. Si le lieu de culte occupe un bâtiment au complet, la limite s’applique au bâtiment.

Funérailles

Les funérailles sont limitées à un maximum de 50 personnes, excluant les travailleurs de l’entreprise de services funéraires et les bénévoles dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci. La tenue d’un registre des présences est obligatoire ainsi que le port d’un masque ou du couvre-visage.

Il est permis lors de l’exposition du corps ou des cendres du défunt ainsi que lors de l’expression des condoléances aux proches d’avoir un roulement de personnes à l’intérieur des lieux à condition que le nombre de personnes présentes en même temps ne dépasse jamais le maximum prévu.

Pour la liste complète des allègements relatives à la zone jaune, consultez le site du gouvernement en cliquant ici.

*Source: Ministère de la Santé et des Services sociaux