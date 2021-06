Une adolescente amasse 20 000 $ pour Leucan

Constance Pelletier s'apprête à relever le Défi Têtes rasées Leucan dans le but d'aider à sa façon son frère qui est en rémission d’un cancer. De sa propre initiative, la jeune fille de 12 ans a démarré une collecte de fonds et avec l'aide de ses proches elle a récolté plus de 20 000$ pour la cause.

Mathieu Pelletier est atteint d’une leucémie aiguë non lymphoblastique. Âgé de 10 ans, il a fait une rechute l'été dernier. Après des mois d'hospitalisations, des traitements de chimiothérapie pour vaincre la leucémie et une greffe de moelle osseuse en novembre, il est maintenant en rémission.

«Mon frère, il va très bien. Il n'y a aucun signe de leucémie. Il est sur le bon chemin», a confié mardi à TVA Nouvelles Constance Pelletier.

«Mathieu a souffert beaucoup. Il est un peu replié sur lui-même. Mais, il a acheté une petite surprise à Constance et lui a écrit un message sur le téléphone pour lui dire qu'il l'aimait », a quant à elle raconté Mélanie Gauthier, mère de Constance et de Mathieu.

Son défi a d'ailleurs inspiré ses camarades de classe de l'Institut Secondaire Keranna, à Trois-Rivières, qui se sont aussi mobilisés. Plusieurs activités ont été organisées, dont une journée chapeau et une vente de bonbons. Les élèves ont même trouvé des commanditaires. La classe de secondaire un a réussi à amasser 500 $.

Jeudi, Constance Pelletier se fera raser les cheveux au Défi Têtes rasées Leucan.

«Je suis excitée, mais je suis stressée en même temps. J'aime bien mes cheveux, mais c'est pour une bonne cause et ça fait longtemps que j'attends», a commenté Constance.