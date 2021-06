Humaniti: nouvel hôtel à Montréal malgré la pandémie

Un nouvel hôtel a été inauguré mercredi matin à Montréal alors que la pandémie affecte les hôteliers de la province.

L'Hôtel Humaniti a ouvert ses portes le premier juin dernier sur la rue De La Gauchetière, à un jet de pierre du Palais des Congrès. Ça fait environ 5 ans que son ouverture est préparée.

Devant l’hôtel se trouve la sculpture Anima de l'artiste québécois Marc Séguin. Ce penchant pour l'art, la nourriture et même le mobilier québécois fait partie prenante du concept de l'hôtel. La nourriture offerte dans les restaurants qui ouvriront prochainement sera locale. Le groupe de la société immobilière Cogir, qui gère le projet, possède d'ailleurs des fermes et des contacts avec des producteurs d'aliments locaux et bios. Il y a aussi un immense cellier qui compte environ 3000 bouteilles de vin.

L'Hôtel Humaniti veut se démarquer en offrant aux gens un contexte plus humain. Comme dans d'autres hôtels haut de gamme, il y a un spa, un gym, et une piscine extérieure sur la terrasse.

Pour l’instant, l'hôtel est occupé à environ 10% de sa capacité, mais plusieurs promotions sont offertes pour attirer les visiteurs.

«Je pense que pour les Montréalais et les Québécois, Humaniti est la localisation cet été. Venir essayer le produit, venir essayer notre terrasse... une petite saucette», suggère Mathieu Larochelle, directeur général d’Humaniti.

La fréquentation des autres hôtels de la région métropolitaine est aussi à environ 10% depuis les 15 derniers mois.

Reprise graduelle des activités

Selon Ève Paré de l’Association des hôtels du Grand-Montréal, l'ouverture de l'Hôtel Humaniti est bon signe pour l'industrie de l'hôtellerie.

«En temps normal, 80% des clients qui logent dans les hôtels proviennent de l’extérieur de la province», explique Mme Paré. «La première étape, ça va être la réouverture avec l’Ontario, ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines, et ça va déjà donner un coup de main. Éventuellement, ça va être l’ouverture des frontières avec les États-Unis et à l’international. Ça va être une reprise progressive qui va s’échelonner certainement sur plusieurs mois.»

De nouvelles annonces pour attirer les Québécois dans la métropole devraient être faites à partir de la semaine prochaine, selon Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. Alors que l’année dernière, les Montréalais sont allés en région, cette année les hôteliers montréalais redoublent d'efforts pour que la destination des Québécois soit Montréal.