Jake Evans a repris l'entraînement

L'attaquant des Canadiens de Montréal Jake Evans, qui a subi une commotion cérébrale à la suite de la violente mise en échec de Mark Scheifele, prend du mieux et a recommencé à s'entraîner en gymnase.

C'est l'entraîneur-chef de l'équipe, Dominique Ducharme, qui a confirmé le tout, mercredi, ajoutant que le joueur d'avant s'était entraîné, mardi. L’entraîneur s’est montré prudent quant à un possible retour durant la prochaine ronde.

Dominique Ducharme says that Jake Evans resumed off-ice training yesterday.#GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 9, 2021

Ducharme a précisé que le défenseur Jeff Petry devrait être de retour dans les premiers matchs de la prochaine série. Sa présence pour la partie initiale de la demi-finale demeure toutefois incertaine.

Questionné sur l’ambiance des séries, que ce soit à Montréal ou dans certains amphithéâtres aux États-Unis, Ducharme estime qu’il serait extraordinaire de profiter d’un Centre Bell rempli à pleine capacité. Il a néanmoins salué l’énergie des partisans du Canadien.

«À chaque fois qu’il y a un partisan qui rentre au Centre Bell, on sent son énergie, a-t-il formulé. Si on pouvait avoir salle comble, ce serait incroyable.»

«On aime ça les défis» -Dominique Ducharme

L’entraîneur-chef du Canadien s'est prononcé sur les prochains rivaux potentiels de son équipe.

«C’est certain que ce sont deux bonnes équipes, a indiqué Ducharme, à propos des Golden Knights de Vegas et de l’Avalanche du Colorado, qui s'affrontent au deuxième tour. Nous, on va être prêts, peu importe contre quelle équipe on joue. Ça va être un bon défi. On aime ça les défis.»

Ducharme assure que le Canadien peut se préparer adéquatement sans même savoir s’il sera confronté aux Golden Knights ou à l’Avalanche.

«On se prépare, nous, a noté l’entraîneur. Le plus important, c’est nous. On se concentre là-dessus. Ça ne change pas notre façon de jouer.»