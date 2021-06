Retraités à 29 ans avec un salaire combiné de 88 000 $

Un couple qui réside à Las Vegas, au Nevada, est parvenu à prendre sa retraite à l’âge de 29 ans, alors qu’il avait un salaire annuel combiné de 88 000 $.

Joe et Ali Olson, qui sont parents de trois enfants de moins de 5 ans, n’ont pas gagné à la loterie comme le pensent plusieurs de leurs voisins. Mais en réalité, le processus a été beaucoup plus complexe.

La clé du succès réside dans la persévérance et un peu de temps, ont-ils raconté en entrevue avec le réseau CNBC.

«Nous avons travaillé pendant 8 ans. Et pendant ces années, nous avons fait tout ce qu’on pouvait pour faire grimper nos revenus. On faisait du tutorat, on enseignait la fin de semaine et l’été», explique Joe.

«Pour réduire nos dépenses, nous vivions dans un petit appartement de 400 pieds carrés. Nous avions une voiture usagée que j’ai eue durant mes études et que nous avons gardée tout ce temps-là», ajoute Ali.

Aujourd’hui âgé de 35 et 34 ans, le couple s’est marié pendant qu’ils fréquentaient le collège. Ils ont tous deux entamé leur carrière comme enseignant en 2008, peu après la crise du logement qui a secoué la région.

Joe et Ali expliquent avoir maintenu le mode de vie économe qu’ils avaient lorsqu’ils étaient étudiants. Ils économisaient ainsi près de 80% de leur salaire. Avec ces épargnes, ils ont fait l’acquisition de logements locatifs.

«Nous ne nous sommes pas privés de rien. Nous n’étions pas malheureux. Nous aimions les choses plus simples comme un pique-nique au parc ou regarder un film à la maison», mentionne Joe.

En 2020, la paire était propriétaire de 19 logements situés partout aux États-Unis. Ils ont tous les deux démissionné de leur emploi quand leurs investissements rapportaient entièrement leur salaire combiné annuel de 88 000 $.