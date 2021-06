Sept millions de doses de Moderna à venir en juin

Le Canada s’attend à recevoir sept millions de doses du vaccin de Moderna d’ici la fin du mois de juin, un record écrasant de livraison pour ce vaccin à ARN-messager qui débutera dès la semaine prochaine.

Ces sept millions de doses proviendront de la chaine d’approvisionnement des États-Unis, a indiqué mercredi la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand.

Cette annonce fait grimper à 55 millions le nombre total de vaccins que le Canada aura reçu à la fin de juillet, et aidera le pays à atteindre plus rapidement les seuils de vaccination fixés par la santé publique fédérale, soit 75%.

En date du 7 juin, le gouvernement fédéral a distribué plus de six millions de doses de Moderna. La nouvelle d’aujourd’hui vient donc plus que doubler le nombre de doses de ce vaccin que le Canada a distribué à ce jour.

Le vaccin ayant été de loin le plus distribué est celui de Pfizer-BioNTech, avec plus de 21 millions de doses envoyées aux provinces en date du 7 juin. Les livraisons d’AstraZeneca, quant à elles, s’établissent à 2,8 millions.