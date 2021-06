Découvrez l'abribus TVA Sports

L’Euro s’amorce demain et TVA Sports souhaite donner la parole aux partisans. Ainsi, un abribus interactif aux couleurs de l’Euro a été mis en place à l’entrée du Jardin botanique au coin des rues Sherbrooke et Pie-IX.

Les partisans sont invités dès aujourd’hui à s’y prononcer en votant pour leur équipe favorite.

Dans l’abribus, les amateurs peuvent sélectionner leur nation avec leurs pieds en utilisant les ballons de sélection prévus à cet effet, tout en respectant les mesures sanitaires. Une fois l’équipe sélectionnée, l’hymne national du pays choisi se fera entendre et le plafond s’illuminera aux couleurs du drapeau. Après chaque sélection, l’abribus reprendra les couleurs de l’équipe ayant reçu le plus de votes, et ce, jusqu’au prochain vote dans l’abribus.

Pour les amateurs à l’extérieur de Montréal, il sera aussi possible de voter au eurotvasports.ca. Les amateurs sont invités à partager leurs photos sur les réseaux sociaux et à participer à la discussion en utilisant le #EuroTVASports.