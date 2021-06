EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 14h

PLANÉTAIRE

Cas: 174 528 205

Morts: 3 763 835

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 418 788

Morts: 598 456

CANADA

Ontario : 538 077 cas (8931 décès)

Québec : 372 476 cas (11 166 décès)

Alberta : 229 771 cas (2256 décès)

Colombie-Britannique : 145 843 cas (1725 décès)

Manitoba : 53 650 cas (1087 décès)

Saskatchewan : 47 574 cas (552 décès)

Nouvelle-Écosse : 5721 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick : 2283 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 1365 cas (7 décès)

Nunavut : 650 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 206 cas

Territoires du Nord-Ouest : 128 cas

Yukon : 92 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 1 397 849 cas (25 862 décès)

15h12 | Le niveau de vaccination en Europe est insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie, a mis en garde jeudi la branche européenne de l'OMS, appelant également à éviter «l'erreur» de la remontée des cas lors de l'été 2020.

Dans les 53 territoires que compte la région Europe au sens de l'OMS, 30% de la population a reçu une première dose de vaccin et 17% est entièrement vaccinée.

Au sein de l'Union européenne, plus de 100 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées (avec deux doses ou un vaccin à dose unique), soit 22,6% de la population, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 15H00 GMT.

15h11 | Les États-Unis ont annoncé le don de 500 millions de vaccins anti-COVID aux pays pauvres, qualifié «d'étape historique» dans la lutte contre la pandémie par le président américain Joe Biden.

Ces doses de Pfizer/BioNTech seront distribuées à près de 100 pays à travers le dispositif Covax, mis en place pour assurer une distribution équitable.

15h09 | Près de 90% des pays africains n'atteindront pas l'objectif de vacciner un dixième de leur population d'ici septembre

L'objectif ne sera pas atteint si les pays ne reçoivent pas d'urgence au moins 225 millions de doses de vaccins, a averti jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'Afrique a enregistré officiellement près de cinq millions de cas de COVID-19 et se trouve sous la menace imminente d'une 3e vague.

13h44 | Les voyages peu populaires malgré les assouplissements

L’assouplissement des mesures à la frontière motivera-t-il davantage de Québécois à s’envoler vers l’étranger cet été ? Pas vraiment, si on se fie aux acteurs de l’industrie touristique.

«C’était déjà commencé pour la fin de 2021 et le début de 2022, les gens nous appellent tous les jours et on fait des ventes pour ces dates-là», avance la conseillère en voyages Johanne Larivière, de l’agence Cinquième saison.

13h34 | Le Marathon de Québec écope également

La journée de jeudi a été passablement mauvaise pour le milieu événementiel sportif de la Vieille Capitale, car en plus de l’annulation des Grands Prix cyclistes 2021, le Marathon de Québec devant avoir lieu du 1er au 3 octobre a subi le couperet.

Dans les premières lignes d’un communiqué émis en avant-midi, la firme Gestev et la Corporation Événements Course de Québec ont précisé que la décision de la Ville, qui avait choisi de retirer il y a environ deux mois son soutien financier à 15 événements majeurs dont les risques en matière de propagation de la COVID-19 étaient jugés trop importants, a motivé leur choix.

11h01 | 189 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 189 cas de COVID-19 et 2 décès, portant le total à 372 476 personnes infectées et 11 166 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 178 infections et 8 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 JUIN 2021

- 372 476 personnes infectées (+189)

- 11 166 décès (+2)

- 251 personnes hospitalisées (-6)

- 64 personnes aux soins intensifs (+4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 652 pour un total de 9 765 925

- 87 713 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 385 517 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 12 531 doses au total qui ont été administrées

9h22 | Deux transplantations d’organes de donneurs positifs à la COVID-19 réussies

L’Italie a annoncé jeudi deux transplantations d’organes à partir de donneurs testés positifs à la COVID-19 à des patients négatifs sans provoquer d’infection chez ces derniers, une «première mondiale », selon le Centre national de transplantation (CNT).

«Les deux premières transplantations au monde de donneurs décédés positifs au Sars-Cov-2 vers des patients négatifs et privés d’anticorps ont été réalisées en Italie», indique un communiqué du CNT.

7h16 | Des jeunes déçus du manque de volonté de leur école

Déçus de voir leurs directions d’école refuser d’organiser un «vrai» bal après la date permise du 8 juillet, des jeunes d’un peu partout prévoient déjà boycotter les activités réduites organisées en bulle-classe. Ils déplorent le manque de considération qu’on a pour eux, surtout après les journées de grève du personnel des dernières semaines.

7h04 | Les voyages peu populaires malgré les assouplissements

L’assouplissement des mesures à la frontière motivera-t-il davantage de Québécois à s’envoler vers l’étranger cet été ? Pas vraiment, si on se fie aux acteurs de l’industrie touristique.

7h01 | Le vaccin pourra se donner à l’école

Les élèves de l’ouest de Montréal pourront finalement se faire vacciner en milieu scolaire, le CIUSSS ayant viré «sur un dix sous» son plan controversé.

6h40 | À Abou Dhabi, vaccin ou test PCR requis pour faire ses courses

6h24 | La 2ème dose tombe en pleines vacances: les Italiens s'organisent

6h03 | Le niveau de vaccination en Europe «loin d'être suffisant» pour éviter une résurgence

Le niveau de vaccination en Europe est insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie, a mis en garde jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant également à éviter «l'erreur» de la remontée des cas lors de l'été 2020.

6h01 | Biden va promettre 500 millions de vaccins pour les pays pauvres

6h00 | L'Iran franchit le seuil des trois millions de contaminations à la COVID-19

L'Iran a franchi le seuil des trois millions de contaminations à la COVID-19 jeudi, a annoncé le ministère de la Santé, alors que le nombre de cas quotidiens d'infections et de décès est en baisse après avoir atteint un pic en avril.

5h27 | Explosion du nombre de jeunes en détresse à l’urgence

Même si la pandémie s’essouffle au Québec, des salles d’urgence abondent en jeunes aux prises avec une grande détresse psychologique en lien avec le confinement des derniers mois.

5h00 | Ottawa a dépensé 285 millions $ en un an pour les mesures aux frontières

Alors que prendra fin en juillet la quarantaine à l’hôtel pour les gens entièrement vaccinés, le Journal de Montréal a appris que la facture pour l’ensemble des mesures aux frontières entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 s’élève à 285 millions $.

4h52 | Virus: le Danemark rend le masque facultatif et relève la jauge pour l'Euro

4h30 | Vaccins anti-Covid: le Parlement européen favorable à une levée des brevets

3h25 | COVID en Inde: nouveau record de décès quotidiens, après un décompte revu à la hausse

L'Inde a enregistré jeudi plus de 6000 décès dus à la COVID-19 après qu'une spectaculaire révision à la hausse du décompte de l'État du Bihar (nord-est) a été reportée sur les dernières 24 heures, alimentant les soupçons d'un bilan global bien plus lourd.