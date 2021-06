Les restrictions à la frontière Québec–Ontario bientôt levées

Les restrictions pour les voyageurs à la frontière entre le Québec et l’Ontario seront levées «dans les prochains jours», a indiqué le premier ministre François Legault.

« On pense que dans les prochains jours, on va enlever les barrières entre le Québec et l'Ontario », a indiqué M. Legault, en répondant aux questions des journalistes en marge d’une annonce en matière de culture, jeudi.

L’Ontario, qui a été frappée de plein fouet par les variants pendant la troisième vague, a pris la décision de fermer sa frontière avec le Québec et le Manitoba le 19 avril dernier.

Le décret adopté par le gouvernement de Doug Ford devait initialement être révoqué le 2 juin, mais la fermeture a été prolongée jusqu’au 16 juin.

À l’heure où les Québécois préparent leurs projets de vacances, les discussions se poursuivent aussi entre les provinces et le gouvernement fédéral, concernant la frontière avec les États-Unis.

« Pour ce qui est des États-Unis, on discute avec le gouvernement fédéral pour qu'on permette aux personnes qui ont eu deux doses de pouvoir passer la frontière sans quarantaine », a confirmé M. Legault.