On s’impatiente près de la frontière

Le gouvernement Trudeau a mis fin aux quarantaines obligatoires à l'hôtel, mais tarde à ouvrir les frontières.

Et pendant ce temps, les commerçants s'impatientent près de la frontière entre le Canada et les États-Unis. L'absence de clientèle américaine se fait sentir.

Il n'y a pas que pour les touristes étrangers que la situation pose problème; les Québécois tentent également de planifier leurs vacances d'été.

À Québec, les partis d’opposition estiment que certains assouplissements peuvent être mis en place.

«Si les bonnes mesures sont mises en place, s'il y a des gens adéquatement vaccinés, si on s'assure qu'il y a des tests à l'entrée et à la sortie, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles», affirme le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

«Dans le contexte où il y a une preuve de vaccination puis un test à l'entrée, là, on est dans des niveaux de risque extrêmement bas. Donc, est-ce qu'on va empêcher des Québécois d'aller au Vermont? Est-ce qu'on va empêcher des Américains de venir au Québec?», s’interroge quant à lui le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

La vaccination complète demeure la condition nécessaire pour le voyage et la question du passeport vaccinal est plus que jamais au cœur des débats.

«Avec l'Ontario, on pense que dans les prochains jours, on va enlever les barrières entre le Québec puis l'Ontario. Pour ce qui est des États-Unis, on discute avec le gouvernement fédéral pour qu'on permette aux personnes qui ont eu 2 doses de passer la frontière», a déclaré le premier ministre François Legault, jeudi.

Le ministre de la Santé Christian Dubé estime quant à lui que de nombreux Québécois vont décider de se rabattre sur le tourisme local.