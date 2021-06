EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

11h20 | Le Canada fera don de 100 millions de doses

Justin Trudeau devrait annoncer plus tard vendredi, à partir du Royaume-Uni où se déroule le G7, que le Canada fera don de jusqu’à 100 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aux pays dans le besoin, a confirmé une source au Journal de Montréal.

11h13 | Plus d'un million de doses de Moderna en juin

Plus d’un million de doses du vaccin Moderna seront livrées au Québec d’ici la fin du mois de juin, permettant à ceux qui ont reçu ce vaccin de devancer leur deuxième dose lorsque leur tour viendra. Cela permettra aussi à ceux qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca de changer de vaccin s'ils le désirent.

11h00 | 180 nouveaux cas au Québec

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 JUIN 2021

- 372 656 personnes infectées (+180)

- 11 167 décès (+1)

- 244 personnes hospitalisées (-7)

- 59 personnes aux soins intensifs (-5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 726 pour un total de 9 788 651

- 115 333 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 500 850 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 12 973 doses au total qui ont été administrées

VARIANTS

Le Québec compte 7718 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ

10h49 | Blinken appelle la Chine à la «transparence» sur l'origine de la COVID-19

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé vendredi la Chine à la «coopération" et à la «transparence» au sujet de l'origine de la COVID-19, alors que Washington tente d'établir si le coronavirus a pu provenir d'un accident de laboratoire chinois.

9h54 | Une province pakistanaise menace de couper le téléphone aux anti-vaccins

La province pakistanaise du Penjab a menacé vendredi de couper le téléphone à ceux qui refuseront d'être vaccinés contre la COVID-19, dans ce pays où une infime fraction de la population est immunisée contre le coronavirus.

9h41 | Déconfinement: soyez prudents sur les plans d’eau, dans les sentiers et sur les routes

L’heure est au déconfinement et les Québécois sont impatients de profiter du beau temps pour faire une foule d’activités, ce qui n’est toutefois pas sans risque.

9h39 | Université de Toronto: vaccin obligatoire pour les étudiants en résidence

Les étudiants de l’Université de Toronto doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 s’ils souhaitent se loger en résidences universitaires à l’automne prochain.

8h54 | Virus : le vaccin de l'allemand CureVac confronté à des retards

Le vaccin contre la COVID-19 du laboratoire allemand CureVac, basé sur la technologie de l'ARN messager et initialement attendu en juin, pourrait voir sa commercialisation retardée en raison de l'allongement des phases de test.

8h47 | La Ligue des droits et libertés exige la fin de l'état d'urgence sanitaire

La Ligue des droits et libertés (LDL) exige que le gouvernement du Québec mette fin à l’état d’urgence sanitaire et présente une déclaration signée par une soixantaine d’organisations et d’associations de partout en province.

6h30 | Les terrasses de bars ouvertes en zone orange

Après les restaurants, c’est au tour des bars d’ouvrir leurs terrasses en zone orange à compter de vendredi, à la grande joie d’une clientèle privée ce plaisir de la vie simple en raison de la crise sanitaire.

6h11 | Le variant Delta 60% plus contagieux, selon les autorités sanitaires britanniques

Le variant Delta du coronavirus, désormais dominant au Royaume-Uni, est 60% plus contagieux que son prédécesseur dans le pays, selon une étude publiée vendredi, à trois jours de l'annonce de la décision du gouvernement sur la levée des dernières restrictions.

5h39 | Le sommet du G7 s'ouvre en Angleterre

Pandémie et urgence climatique: les dirigeants des grandes puissances du G7 cherchent des réponses communes aux crises mondiales lors de leur première rencontre en près de deux ans vendredi, à commencer par la redistribution d'un milliard de doses de vaccins anti-COVID.

3h58 | COVID: 1 Italien sur 4 vacciné, 40 millions de doses administrées

L'Italie a administré 40,5 millions de doses de vaccins et 25,17% de sa population âgée de plus de 12 ans est désormais vaccinée, selon un bilan oficiel publié vendredi.