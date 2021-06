La Ligue des droits et libertés exige la fin de l'état d'urgence sanitaire

La Ligue des droits et libertés (LDL) exige que le gouvernement du Québec mette fin à l’état d’urgence sanitaire et présente une déclaration signée par une soixantaine d’organisations et d’associations de partout en province.

«Utile au début de la pandémie, l’état d’urgence doit être levé sur-le-champ», peut-on lire dans le communiqué de la Ligue.

«On a commencé à déconfiner toute la population, il n'y a plus de couvre-feu, tout le Québec est au moins en zone orange depuis le début de la semaine et à Ligue des droits et libertés et avec plein d'autres organismes qui nous supportent, on commence à se demander si c'est vraiment pertinent de rester en état d'urgence sanitaire», explique la porte-parole de la Ligue, Catherine Descoteaux.

Le communiqué précise que la LDL et les 60 organismes signataires vont poursuivre leurs démarches jusqu’à ce que l’état d’urgence soit levé.

L'entrevue complète se trouve dans la vidéo ci-dessus.