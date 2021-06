G7: Trudeau et Macron unis pour la relance post-COVID

Réunis pour le sommet du G7 cette fin de semaine à Carbis Bay, au Royaume-Uni, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron ont décidé d’unir leurs forces pour travailler «à une relance post-COVID durable et équitable».

«Le Canada et la France réaffirment leur détermination à unir leurs efforts pour répondre aux défis multidimensionnels posés par la crise sanitaire. Ils réitèrent leur volonté de coopérer avec leurs partenaires internationaux, en particulier du G7 et du G20, pour travailler à une relance post-COVID durable et équitable», ont annoncé samedi les deux dirigeants dans une déclaration commune.

Ils se sont ainsi engagés à donner des doses de vaccin contre la COVID-19 aux pays en développement par le biais de la facilité Covax et de «créer les conditions d’une relance centrée sur la jeunesse, l’égalité hommes-femmes, et les droits fondamentaux», les deux pays alliés souhaitant lutter plus fermement contre toute forme de haine, de discrimination et de violence.

AFP

La lutte climatique figure aussi dans leur liste d’engagements, le Canada et la France voulant proposer «des objectifs ambitieux en matière de protection de la biodiversité en vue de la COP15 de Kunming, et en matière de lutte contre les changements climatiques et de neutralité carbone d’ici 2050 en vue de la COP26 de Glasgow». Un partenariat bilatéral sera d’ailleurs adopté prochainement à ce sujet.

La coopération en matière de sécurité, la mise en place d’un accord multilatéral sur la fiscalité transfrontalière, mais aussi le développement de la collaboration au sujet de l’intelligence artificielle font également partie des nombreux engagements pris par M. Trudeau et M. Macron, sans oublier la promotion de la francophonie.

«Le premier ministre et le Président de la République ont demandé à leurs ministres de poursuivre leurs travaux afin de préparer la première réunion d’un Conseil des ministres France-Canada qui se tiendra avant la fin de l’année 2021», a-t-il également été précisé.