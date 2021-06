La police disperse des centaines de jeunes rassemblés pour une fête nocturne

La police est intervenue vendredi soir pour disperser des centaines de jeunes qui s’étaient rassemblés pour une fête sur l’esplanade des Invalides à Paris, souvent agglutinés et sans masques, selon les témoignages de fêtards rencontrés par l’AFP et une annonce de la préfecture de police.

« Intervention en cours des forces de l’ordre pour mettre fin à une soirée festive regroupant plusieurs centaines de participants au mépris des règles sanitaires », avait tweeté la préfecture vers 23H30, après l’heure du couvre-feu.

Vers minuit restaient quelques grappes de jeunes, près du pont Alexandre III et des voitures de police circulant avec des gyrophares.

Gaspard, 17 ans, a raconté à un journaliste de l’AFP sur place qu’il prenait un verre quand il avait entendu parler d’une soirée Projet X (du nom du film américain centré sur une fête de jeunes qui tourne mal) annoncée sur les réseaux sociaux: « Dès qu’il s’agit du Projet X, tout le monde s’excite, il y avait des centaines et des centaines de personnes, on devait être au moins 1 000 ou 1 500 », a assuré ce mineur.

« On a dansé, fait des pogos (danses issues du mouvement punk consistant à sauter dans tous les sens en essayant de se bousculer) mais dès 23H00, les +flics+ sont arrivés et ont chargé, ça a dispersé tout le monde », a-t-il ajouté.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des groupes de jeunes en liesse avaient envahi l’esplanade, dansant, criant, la plupart sans masque.

« Ils nous ont dispersés, direct. On a réussi à ne pas se faire +gazer+ mais on a vu des gens pris dans des nuages de lacrymaux », a raconté à l’AFP Alma, 19 ans.

« Les pelouses étaient remplies, on était vraiment beaucoup, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas fait la fête à cause de la COVID-19, on en avait vraiment besoin », a déclaré une autre jeune femme, Emma, 18 ans.

Le couvre-feu a été repoussé de deux heures mercredi en France, lourdement endeuillée par le COVID-19, avec près de 108 000 morts depuis mars 2020.