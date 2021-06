Malgré le déconfinement et les multiples rassemblements il y a environ deux semaines, les bilans quotidiens de la COVID-19 au Québec ont continué de diminuer.

«Je suis surpris de voir que ça baisse partout», affirme le virologue Jacques Lapierre. Avec le déconfinement , il s’était attendu à voir une certaine remontée.

Selon lui, la seule raison qui peut expliquer que les rassemblements dans les parcs un peu partout au Québec n’aient pas eu d’impacts sur les cas est l’efficacité du vaccin.

«Ce que je vois aujourd’hui, c’est que ça va super bien. Je crois qu’il faut être positif, être optimiste. Déjà, moi dans ma tête, je me dis qu’à l’automne, on pourrait commencer à penser à des voyages», croit le spécialiste.

Un Centre Bell plein?

Jacques Lapierre reste prudent quant à la possibilité d’accueillir plus de spectateurs dans le Centre Bell.

«Beaucoup de monde dans le Centre Bell, c’est peut-être plus dangereux parce que c’est un endroit fermé. Je suis encore hésitant quand on fait des grands rassemblements de personnes, je ne voudrais pas que ça gâche tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant», affirme le virologue.

Il précise que la situation au Québec «va bien», qu’il est possible de voir des amis et de faire des soupers, et qu’il serait dommage de devoir reconfiner.

«Déjà, que les Canadiens soient rendus en série c’est un événement, alors de faire en sorte que plus de gens en profitent, je ne dis pas non, mais avec des précautions, il ne faut pas se laisser emballer», estime Jacques Lapierre.