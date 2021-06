Voici les nouveautés musicales à ne pas manquer ce weekend!

Puis? L’avez-vous fait? Avez-vous confirmé vos vacances estivales auprès des ressources humaines? On l’espère! Vous le méritez!

Et, histoire de vous préparer mentalement, voici les nouveautés du moment, histoire d’égayer la route à faire, le jardinage dans votre cour, voire ce ménage du printemps que vous repoussez constamment.

Bonne écoute!

Safia Nolin — Rue de l’ours

Si elle se fait discrète sur les réseaux sociaux — pour les raisons qu’on connait, malheureusement —, Safia Nolin persiste, signe et dévoile un single décliné en deux versions. La version «wack» se veut plus brute et champ gauche, la principale intéressée y dévoilant son intérêt pour la musique noise par la bande. La variante «du dimanche», elle nous rapproche de son modus operandi habituel (folk pop éthéré, mais tout de même enjolivé de cuivres ici). Les deux formes de la ballade sont aussi relevées que surprenantes. Vivement la suite.

Lofi Fruits Music, Orange Stick, & Chill Fruits Music — 90s Oldschool Lofi Hip Hop

Étrangeté électro cette semaine: ce maxi de reprises de hits des années 90 à la sauce lo-fi. On craque tout particulièrement pour la reprise des Backstreet Boys

Tom Petty & The Heartbreakers — Angel Dream (No. 2)

En prévision du 25e anniversaire de de She’s The One, une comédie romantique rassemblant Cameron Diaz et Jennifer Anniston sur fond d’une trame sonore signée Tom Petty, l’album est relancé sous un nouveau nom (Angel Dream) et avec de nouvelles pièces en prime.

Evelyne Brochu — Devant la nuit qui tombe Dov'è Liana Remix

Evelyne Brochu surprend en proposant un remix électro (oui, oui) d’une de ses pièces!

Poppy — EAT (NXT Soundtrack)

Le phénomène web Poppy poursuit sa carrière musicale et son cheminement dans le genre metal. Aussi à noter: ces chansons serviront de trame sonore pour des événements de la ligue de lutte NXT. Tout un combo.

Big Wreck — Middle of Nowhere (feat. Chad Kroeger)

La rumeur voulant que plusieurs fans de Big Wreck détestent Nickelback, le combo a approché le chanteur du fameux groupe pour un duo qui pourrait faire jaser les rockeurs, voire mener à des réconciliations.

Lindsey Buckingham — I Don't Mind

L’ex-membre du mythique groupe Fleetwood Mac annonce un nouvel album solo à venir — le premier depuis une décennie — avec ce nouvel extrait.

Muse — Megalomania (XX Anniversary RemiXX)

Le groupe rock britannique poursuit les festivités entourant le 20e anniversaire de son album Origin Of Simmetry avec ce remix d’un de ses hits.

Our Lady Peace — Spiritual Machines (Acoustic Live)

Le groupe culte canadien y va de la façon la plus canadienne pour remâcher son matériel: une séance acoustique. Manque juste un feu de camp!

Megan Thee Stallion — Thot Shit

La rappeuse qui divise revient à la charge avec un nouveau hit en devenir!

Noel Gallagher's High Flying Birds — Back The Way We Came: Vol. 1 (2011 - 2021)

Alors que les frères Gallagher résistent encore et toujours au retour d’Oasis, Noel propose une compilation des plus grands hits de son nouveau groupe rock.

Martha Wainwright — Falaise de malaise

En attendant son nouvel album en français (prévu pour août), la grande dame propose un nouvel extrait.

Alfa Rococo — Du soleil à Pékin

Y’a également une nouvelle chanson d’Alfa Rococo en ligne cette semaine. Avis aux fans!

Jérôme Minière — Nuit américaine

Jérôme Minière propose également une nouvelle pièce ce vendredi. Avis aux amateurs du monsieur!