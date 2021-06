Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

En Estrie, plusieurs personnes sont incapables de devancer leur rendez-vous pour leur deuxième dose du vaccin contre la COVID en raison de problèmes avec le site internet ou encore le système téléphonique. Si bien que lundi, le CIUSSS de l'Estrie a invité les Estriens à se rendre directement dans les cliniques de vaccination où il y avait du personnel qui les attendait pour les aider à prendre leur deuxième rendez-vous.

À Trois-Rivières, c'est au tour des casinos et des salons de jeux de se déconfiner. Difficile, toutefois, de parler d'un retour à la normale. La capacité des salles a été revue à la baisse, la réservation est nécessaire, le port du masque est obligatoire en tout temps. Le salon de jeux de Trois-Rivières a ouvert le bal lundi matin et les clients étaient au rendez-vous. La maison de jeux de Québec, les casinos de Charlevoix et de Tremblant ouvriront à leur tour le 21 juin prochain. Le Casino du Lac-Leamy ouvrira le 23 juin. Le 30 juin, ce sera au tour du Casino de Montréal.

Toujours à Trois-Rivières, le FestiVoix commence dans moins de deux semaines et déjà, on a commencé à installer les différentes scènes et les zones d'écoute réservées au public font réagir. Certains saluent l'initiative, mais pour d'autres, on a l'impression d'avoir accès à des enclos pour le bétail. La scène Loto-Québec permettra d'accueillir entre 700 et 900 personnes chaque soir de spectacle. Le FestiVoix commence le 25 juin.