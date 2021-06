Comment expliquer un arrêt cardiaque chez un athlète de haut niveau?

Les images ont fait le tour du monde : l’effondrement soudain en plein match de l’Euro 2020 du milieu de terrain danois Christian Eriksen a provoqué une onde de choc planétaire. Mais comment expliquer qu’un athlète de haut niveau puisse subitement être victime d’un malaise cardiaque du genre?

Fatigue, déshydratation et conditions médicales plus sérieuses, les possibilités sont nombreuses, explique le Dr Peter Guerra, chef du département de médecine à l’Institut de cardiologie de Montréal.

«La clé pour moi, c’est qu’on a parlé d’une défibrillation. (...) Ça me suggère que le patient a été victime d’un rythme cardiaque dangereux. C’est ce qu’on appelle de l’arythmie cardiaque», précise-t-il.

Chez les personnes plus âgées, ceci survient généralement lorsqu’il y a un blocage dans les artères. La personne fait alors un arrêt cardiaque et doit être réanimée.

Mais dans le cas de cet athlète de 29 ans, en pleine forme physique, d’autres hypothèses doivent être considérées.

«On rentre dans des causes un peu plus rares. On parle de malformation cardiaque, ça peut être un problème de naissance. Parfois, des gens peuvent avoir des malformations des artères. (...) Ça peut causer un blocage sans que ce soit dû au cholestérol et aux gras», indique le Dr Guerra.

«Finalement, il existe aussi des causes génétiques. Il y a des maladies génétiques qui font en sorte que les rythmes cardiaques peuvent rapidement devenir irréguliers. Ça ne se détecte pas nécessairement sur un électrocardiogramme. C’est quelque chose qu’on voit avec des analyses plus poussées», ajoute-t-il.

Une chose demeure certaine : la rapidité de l’intervention est la clé pour augmenter les chances de survie après un tel événement.

«Parce que quand le cœur est en arythmie mortelle, il n’y a pas de sang qui circule au cerveau ni aux organes vitaux. Plus rapidement on rétabli le rythme normal, moins il y a de chance d’avoir des dommages», mentionne le cardiologue.

Comme on ne connaît pas l’intégralité de sa condition médicale de Christian Eriksen, il est difficile d’émettre des hypothèses relativement à un possible retour au jeu, a noté le Dr Guerra.