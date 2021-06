Avec les étapes de déconfinement qui s’enchaînent, le chroniqueur Richard Martineau a le sentiment que la province joue à l’effeuilleuse.

«J’ai l’impression qu’on fait un très long striptease au Québec. On a enlevé la camisole de force, après ça on enlève nos gants, nos bottes, et on va pouvoir enlever notre masque à partir d’aujourd’hui», dit-il lors de sa chronique au Québec Matin.

Richard Martineau considère que le passage de toutes les régions en zone jaune ou verte est «un poids enlevé au-dessus de nos épaules».

«On est comme des prisonniers et chaque semaine, on nous apprend que notre petite marche dans la cour intérieure va durer 15 minutes de plus», lance-t-il.

Ces assouplissements soulèvent cependant une inquiétude chez le chroniqueur.

«Que va-t-il arriver de Maxime Bernier pour attirer l’attention des gens maintenant qu’il n’y a plus de consignes», se questionne Richard Martineau.

Ce dernier est cependant optimiste de voir la province se déconfiner.

«Non seulement on voit la lumière au bout du tunnel, mais on est en train de zigonner après la poignée de porte», se réjouit-il.

Voyez la chronique complète de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.