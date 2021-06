Le CH en territoire ennemi à Vegas

À quelques heures du premier affrontement entre les Canadiens et les Golden Knights, l’ambiance à Las Vegas est survoltée, mais ce n’est pas parce que la frénésie du hockey s’est emparée de cette ville mythique.

La rencontre sera à suivre dès 20h, avec l'avant-match, sur les ondes de TVA Sports.

Le contraste avec Montréal est assez frappant, car Le Journal assiste plutôt à un retour à la vie normale dans la capitale mondiale du divertissement.

Seul indice qu’on vit présentement une pandémie : quelques personnes ici et là dans la foule arborent leur masque malgré la chaleur étouffante, alors que le mercure culmine à 41 degrés Celsius.

Même dans les espaces intérieurs, les couvre-visages sont rares, puisque les personnes pleinement vaccinées sont dispensées du port obligatoire, à de rares exceptions près, depuis le 1er juin. De quoi se sentir sur une autre planète par rapport au Québec.

La distanciation sociale de deux mètres ? Carrément impossible, tant la fameuse Strip grouille de touristes le soir. L’atmosphère est à la réjouissance, après plus d’une année de privation due à la COVID-19.

« La vie reprend enfin »

« La vie reprend enfin ici, ça fait tellement de bien », lance Chase, un employé d’un des nombreux hôtels de Vegas.

Les casinos sont de nouveau remplis, les machines à sous ont presque toutes un utilisateur espérant empocher le gros lot, les terrasses des restaurants sont pleines et les commerces sont bondés de clients.

Et le hockey dans tout ça ? Un événement parmi tant d’autres dans la ville qui ne dort jamais, et où, en plein désert, se dresse un aréna.

« Vous êtes ici pour quoi ? » me lance mon chauffeur de taxi à mon arrivée.

« Je suis un journaliste de Montréal, je viens couvrir le hockey des séries, contre Vegas. »

Il me lance un regard interloqué, ne semblant pas savoir du tout de quoi je lui parle.

« Je viens pour le hockey, les Golden Knights de Las Vegas, au T-Mobile Arena », dis-je, dans une tentative qu’il comprenne le but de ma visite.

« Ah, oui ! Les Golden Knights, j’adore l’équipe ! Mais allez-vous faire d’autres choses, sinon ? » me répond-il, l’air convaincu que je ne pouvais pas venir ici que pour ça.

Eh bien, non ! Dans la Belle Province, la population est derrière son Tricolore, alors Le Journal est en mission ici pour couvrir la demi-finale de la Coupe Stanley, qui prend son envol lundi.

Comble

La série s’amorcera avec une autre différence assez extraordinaire : l’amphithéâtre des Golden Knights sera comble, soit près de 18 000 spectateurs.

Dans ce qui semble être à des années-lumière de là, le nombre de partisans dans les gradins du Centre Bell est limité à seulement 2500 personnes.

Cette disparité paraît encore plus surprenante lorsqu’on compare les statistiques de vaccination entre le Québec et le Nevada. Le nombre de cas par jour est plutôt semblable, mais le Nevada compte un peu plus de 3 millions d’habitants.

La Belle Province fait d’ailleurs bien meilleure figure pour la première dose, car 67,7 % de la population adulte s’y est fait vacciner, contre 42,5 %. L’État américain compte toutefois 35,3 % de sa population pleinement vaccinée, alors qu’ici la campagne pour la double dose ne fait que commencer, pour 10,9 %.

Le T-Mobile Arena a instauré de nombreux protocoles (voir ci-contre) pour la sécurité des spectateurs et afin d’éviter le plus possible la propagation du coronavirus.

Le premier ministre François Legault, grand fan de hockey, a toutefois insufflé une lueur d’espoir dimanche, disant avoir « fait pression » sur le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, pour faire changer les choses au Centre Bell (voir texte page 60).

Mais ici, à Vegas, le CH est en territoire ennemi dans la « Forteresse » des Knights, et l’équipe qui fait office de sous-estimée dans les paris sportifs sera complètement encerclée.

► La grande majorité des spectateurs ne portera pas de masque. Si les gens pleinement vaccinés en sont dispensés, le port du couvre-visage est seulement recommandé pour ceux qui ne le sont pas.

► Le T-Mobile Arena assure que des « mesures rigoureuses » pour offrir la meilleure circulation d’air sont en place, sachant que la COVID-19 se transmet beaucoup par aérosol. On ajoute qu’on possède « des filtres à air qui respectent ou dépassent les normes ».

► Du côté des employés de l’amphithéâtre, ils doivent se plier à plusieurs exigences, dont une prise de température à leur arrivée. Du personnel médical se trouve également sur place en cas d’incident.

► À l’intérieur de l’aréna, les spectateurs auront à leur disposition plusieurs stations de lavage des mains. Toutes les transactions, que ce soit pour de la nourriture, une boisson ou des articles à l’effigie des Golden Knights, devront s’effectuer à l’aide d’un paiement sans contact.

Pour l’entrée des partisans, ils devront se soumettre à un questionnaire obligatoire à savoir s’ils ont des symptômes de COVID-19. Les billets en papier n’existent plus, tout se fera de manière électronique, pour éviter les contacts. Pour les mêmes raisons, les sacs sont interdits.

La vaccination au Nevada et au Québec

Nevada

Nombre total de doses administrées

2 351 993

Population adulte avec une dose

42,5 %

Population adulte pleinement vaccinée

35,3 %

Québec

Nombre total de doses administrées

6 697 703

Population adulte avec une dose

67,7 %

Population adulte pleinement vaccinée

10,9 %