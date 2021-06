Les libéraux fédéraux veulent mettre les bouchées doubles

Avec moins d’une dizaine de jours restants à siéger à la Chambre des communes, les libéraux fédéraux «sonnent l’alarme» et dénoncent l’obstruction des conservateurs, qui ralentit l’adoption de lois importantes aux yeux du gouvernement, comme la réforme sur l’encadrement des géants du Web.

Dans un discours aux relents préélectoraux lundi matin, le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez a accusé les conservateurs de tenir le Parlement «en otage» en multipliant les stratégies pour ralentir l’adoption du programme libéral. Face à cela, il a annoncé que le gouvernement multipliera les tactiques pour aller de l’avant.

En priorité pour les libéraux se trouve la loi d’exécution du budget, en vertu de laquelle des programmes d’aide de l’ère pandémique, comme la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL), seront étendus jusqu’à la fin septembre.

Advenant que cette loi ne soit pas adoptée avant la fin de la session parlementaire, ces programmes prendront fin dès ce mois-ci et priveront des entreprises d’aide gouvernementale, a averti la ministre des Finances Chrystia Freeland.

D’autres propositions incluses dans le budget seraient mises sur la glace, du moins pour l’été, comme la bonification à la sécurité vieillesse ou encore l’allocation canadienne pour les travailleurs.

Les conservateurs balaient du revers de la main les accusations d’obstruction. «Ce sont les libéraux qui ont prorogé le Parlement pendant des semaines pour éviter leur chute politique en raison du scandale WE Charity, une décision qui a complètement balayé leur ordre du jour législatif» à l’été 2020, a répondu le leader parlementaire des conservateurs, Gérard Deltell.

«Les libéraux ont ensuite bloqué et paralysé les comités parlementaires pendant plus de 177 heures, ce qui n’a fait que ralentir encore plus leur ordre du jour législatif. Après avoir joué à des jeux politiques pendant des mois, les libéraux paniquent et veulent à tout prix réaliser leur ordre du jour avant la relâche estivale», a ajouté le député québécois.

C-10 dans la balance

Parmi les gros morceaux de l’assiette législative des libéraux se trouvent aussi le projet de loi C-10, la plus grande réforme à la Loi sur la radiodiffusion depuis 1991.

Le projet de loi C-10, bébé du ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, propose d’inclure les géants du Web dans la liste de diffuseurs, ce qui les expose à des taxes supplémentaires et les soumettrait à certaines obligations en matière de présentation de contenu canadien.

C-10 a reçu une opposition farouche des conservateurs dans les derniers mois. Notamment, sur la base qu’il porterait atteinte à la liberté d’expression si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avait le pouvoir de réguler les entreprises ou les microdiffuseurs indépendants. Ceux-ci estiment que la loi donnerait dans les faits un pouvoir de censure au CRTC, ce qu’a toujours nié le ministre Guilbeault.

Depuis le mois d’avril, les rencontres du comité du Patrimoine canadien sont le théâtre de débats circulaires interminables, les conservateurs présents faisant tout en leur pouvoir pour ralentir les travaux.

La réforme a reçu le soutien indéfectible du Bloc québécois et du milieu culturel de la province. Le NPD est d’accord avec C-10 en principe, mais a présenté certaines réserves, notamment au sujet de l’encadrement et de la taxation réelle des entreprises.

Des élections qui pourraient tout changer

D’autres projets de loi en cours sont en danger, insistent les libéraux.

Ceux-ci pointent du doigt la loi C-6, qui propose d’interdire les thérapies de conversion, ou encore la loi C-12, qui a pour but d’introduire une nouvelle manière d’encadrer les efforts du Canada pour atteindre ses objectifs environnementaux en vue d’atteindre la carboneutralitré en 2050.

La fin de la session parlementaire n’impliquera pas nécessairement la mort de ces projets de loi, car ceux-ci peuvent en théorie être repris au début de l’automne.

Mais le scénario d’une élection générale pourrait lancer le tout en l’air, et si jamais l’équilibre du pouvoir en vient à être changé, ces projets de loi pourraient bien être relégués aux calendes grecques.